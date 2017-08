Cameroun: Economie numérique - Huawei Cameroun envoie 10 étudiants en Chine pour se former en TIC

L'initiative qui rentre dans le cadre de la 2ème édition du projet « Seeds For Future 2017 », conduira ces lauréats qui ont reçu des prix le 11 aout 2017 à Yaoundé, à la Beijing Language and Culture University (BLCU) de Pekin, ainsi qu'au Campus Huawei à Shenzhen.

Importante cérémonie le 11 aout dernier dans un hôtel huppé de la capitale camerounaise. Le prétexte, était la cérémonie de remise de prix et de mise en route des lauréats du projet « Seeds For Future », entendez « Semences de l'avenir », couplée à la signature du protocole d'accord de coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup), le ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel), et Huawei Cameroun pour la formation des étudiants en Tic. Une action citoyenne de Huawei, un mastodonte de l'empire du Milieu exerçant dans la fourniture des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (Tic).

La tribune du Dg de Huawei Cameroun a laissé entendre que 18 lauréats, ont été primés pour cette 2ème édition du projet « Seeds For Future », soit huit récipiendaires de plus qu'à l'édition 2016. Scindés en deux groupes, le 1er groupe constitué de 10 étudiants issus de neuf universités, et issus des 10 régions du Cameroun, a-t-il précisé, effectue un voyage d'études de 10 jours en Chine à la BLCU de Pékin, ainsi qu'au Campus Huawei de Shenzhen. Et le second groupe constitué de huit étudiants, va suivre sa formation sur place au Cameroun.

Et pour témoigner de l'importance de ce projet qui vise à familiariser les récipiendaires aux Tic et à les amener à être concrets et pétris d'expérience dans le domaine de l'économie numérique, la cérémonie, était co-présidée par Jacques Fame Ndongo le Minesup, et Minette Libom Li Likeng la Minpostel. A côté de ce prestigieux présidium collégial, Zacharie Perevet le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et que dire de la présence de Wei Wenhua, ambassadeur de Chine au Cameroun ?

Après s'être réjoui de l'excellente coopération sino-camerounaise et magnifié le génie chinois et la rigueur de sa créativité, Jacques Fame Ndongo, s'est tourné vers les lauréats en partance pour Pékin. « Soyez les dignes ambassadeurs de notre pays, dans ce pays (la Chine, Ndlr), 2ème puissance économique du monde. Elevez l'enseignement supérieur camerounais au firmament. Et pour cela, qu'aucune inertie ou somnolence, ne vous soient observées », dira le Minesup au détour d'une cérémonie agrémentée par une démonstration de Kung-Fu, un art martial chinois pratiqué aussi par les Camerounais.

A propos du Groupe Huawei

Huawei est une entreprise fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Aujourd'hui, Huawei est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ses et solutions sont déployés dans plus de 170 pays.