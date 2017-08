Ile Maurice: Saudi Airlines à Maurice le 14 septembre

Showkutally Soodhun a pris la parole devant les futurs pèlerins ce dimanche 13 août au Islamic Cultural Centre. Lors de son discours, il a confirmé la date du début des opérations de Saudi Airlines à Maurice.

Saudi Airlines effectuera son premier vol vers Maurice le 14 septembre prochain. C'est ce qu'a affirmé Showkutally Soodhun. Selon lui, cela facilitera la vie des mauriciens, surtout ceux en partance pour l'Arabie Saoudite car ce sera un vol direct, sans escale à Dubai. Il a eu la confirmation ce dimanche matin aux petites heures.

Le vice Premier ministre est aussi revenu sur le pèlerinage à la Mecque. Après l'organisation du Hadj l'année dernière et les problèmes de logement que les pèlerins ont eu, Showkutally Soodhun avait annoncé qu'il se retirait de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Mais aujourd'hui, il a fait savoir qu'il a encore une fois négocié pour des visas supplémentaires. Au début, l'Arabie Saoudite avait octroyé 1300 visas pour les pèlerins. Le vice Premier ministre a fait savoir qu'il a personnellement demandé 200 visas supplémentaires et sa demande a été approuvée.

Cette année, il fera partie des pèlerins aussi et au-delà du pèlerinage, il a affirmé qu'il analysera l'organisation de près et faire en sorte que tout se déroule dans le calme. Showkutally Soodhun est aussi revenu sur l'ambassade de Maurice en Arabie Saoudite. «Cela n'a rien coûté. Le pays nous a tout offert» a-t-il précisé. Il a affirmé que tout sera plus facile pour les pèlerins désormais. Le ministre a aussi appris à l'assistance que ce dimanche matin, il a octroyé une parcelle de terre pour la construction du consulat arabe sur le sol mauricien.

Anwar Husnoo a pris la parole et a demandé à tous les pèlerins de faire attention à leur santé car avec la chaleur et la fatigue, les infections se transmettent plus facilement. Il a aussi renouvelé son appel pour que les pèlerins fassent leurs vaccins avant leur départ. Pradeep Roopun était également présent sur les lieux, ainsi que deux représentants d'Arabie Saoudite.