Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «La mafia est aidée par certains médias et membres de l'opposition»

Quant aux accusations à son égard, il les a, une fois de plus, balayées d'un revers de la main. «Si je finançais l'importation de drogue, est-ce que j'aurais mené la lutte pour qu'il y ait toutes ces saisies ? Ou trouv dimounn fer bizness apré touy so bizness ou ?» a-t-il déclaré.

«Je poursuis mon combat sans pitié contre le mafia.» Pravind Jugnauth est revenu sur les propos du trafiquant Peroomal Veeren à son encontre, ce dimanche 13 août. Il était aux Social Welfare Games à Quartier-Militaire. Le Premier ministre a réitéré sa volonté d'éradiquer le fléau de la drogue et a soutenu que «la mafia est aidée par certains médias et membres de l'opposition».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.