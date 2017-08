Tunisie: Une initiative - «Pour un contrat national de salut»

A cet égard, les circuits de transit illégal d'or entre la Turquie et la Tunisie sont très actifs… Plus »

Selon lui, ce dialogue devrait aboutir à une initiative nationale dont le contenu et les mécanismes seront définis par tous les partenaires et qui prendra la forme d'une feuille de route.

Dans un post publié le 1er août sur sa page Facebook, le directeur exécutif de Nida Tounès, Hafedh Caïd Essebsi, s'est prononcé en faveur du lancement d'un dialogue économique, face à l'amplification des défis économiques et sociaux et le blocage du processus de développement.

Le mouvement «La Tunisie d'abord», a-t-il souligné, est pleinement conscient que la crise économique et financière suffocante que traverse le pays exige une cohésion nationale autour d'un ensemble de réformes et non pas un dialogue national erroné qui a pour dessein de faire tomber le gouvernement ou de provoquer un remaniement ministériel.

