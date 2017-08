Ile Maurice: Scandale des œufs contaminés - Faut-il en faire tout un plat ?

Ce scandale ébranle toute l'Europe depuis plus d'une semaine. Des œufs sont contaminés par l'insecticide fipronil. On recense, pour le moment, au moins 15 pays qui sont affectés par ce problème. Et, à en croire la presse étrangère, quelques cas ont été répertoriés à Hong Kong. Qu'en est-il de Maurice ?

Il n'y a pas de quoi paniquer. Pour le moment du moins. À en croire les responsables des fermes ou encore les éleveurs à grande échelle, nos poulets ne sont pas en contact avec le fipronil. «Jamais je n'ai entendu parler de ce produit», confie Sunil Mangrabala. Ce dernier soutient qu'il utilise uniquement des désinfectants autour de ses poulaillers. «Il ne faut, en aucun cas, utiliser les produits chimiques. Cela va affecter d'une manière ou d'une autre la production.»

Du côté d'Inicia, un des plus grands producteurs mauriciens, on souligne que les mesures d'hygiène sont scrupuleusement respectées. «Depuis cinq ans, nous vaccinons systématiquement toutes les poules pondeuses contre la salmonelle, même si ce n'est pas une exigence à Maurice», souligne Bruno Florens, Marketing Manager d'Inicia Ltée. Qui plus est, tous les employés qui sont en contact avec les œufs ont un certificat en food handling, délivré par le ministère de la Santé. Une certification qui est renouvelée chaque année.

Justement, qu'en pense le ministère ? Ben, en fait, chacun se renvoie la balle, la patate chaude voire l'œuf cru. Le ministère de l'Agro-industrie a fait comprendre que ce problème est celui du Commerce. Contacté à ce sujet, ce dernier dira que cela concerne la Santé. Et, ce dernier nous laissera sur notre faim, nous ayant promis une réponse ultérieurement...

Le fipronil au cœur du débat

Le fipronil est un pesticide déjà décrié pour sa toxicité sur les abeilles. Cet insecticide agit en perturbant la transmission de l'influx nerveux dans les cellules nerveuses. Les insectes touchés meurent d'hyper-excitation. Le fipronil est présent dans de nombreux produits antiparasitaires pour les animaux de compagnie (sprays, pipettes et colliers antipuces et anti-tiques pour chiens et chats) et dans des produits à usage domestique contre les infestations (anti-termites, anti-fourmis, anti-blattes, etc.).

En agriculture, le fipronil est utilisé, principalement sous la marque Regent, contre les insectes ravageurs des récoltes de maïs, de tournesol ou encore de pommes de terre, via notamment l'enrobage de semences. Il reste autorisé à cette fin en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi que dans de nombreux autres pays dans le monde, dont les États-Unis. Son utilisation est, en revanche, interdite dans l'Union européenne pour l'élevage destiné à la consommation humaine, tel que les poules et leurs œufs.