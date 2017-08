Tunisie: Nos footballeurs et le contrôle de balle

A quoi est dû ce handicap hallucinant de notre football et comment y remédier pour pouvoir aspirer à rivaliver avec les grands et avoir une place parmi eux ?

Eh bien, tout simplement parce qu'en Tunisie et visiblement dans toutes les compétitions arabes et africaines, on néglige bizarrement l'apprentissage des bases du football dès le jeune âge de nos footballeurs.

Juste après la joute arabe, la télévision nous a offert le beau duel opposant le Real de Madrid à Manchester United pour le compte de la supercoupe d'Europe. Rapidement, il vint à l'esprit de tout un chacun de comparer l'incomparable, notamment en ce qui concerne la bonne application technico-tactique des joueurs. Et ce qui est frappant par-dessus tout dans le football européen, c'est la maîtrise et le maintien du ballon après l'avoir réceptionné magistralement d'un contrôle exécuté comme l'exigent la règle et l'ABC du football.

«Le contrôle du ballon est donc d'une importance capitale dans le jeu et l'amorçage de l'enchaînement technique que ce soit individuel ou collectif». C'est d'ailleurs l'avis de l'un des maîtres du contrôle de balle, Zineddine Zidane.

Il est donc nécessaire que l'on accorde beaucoup d'intérêt aux techniques de base du football et en particulier au contrôle de balle qui est le geste technique synonyme de prélude de toute opération défensive ou offensive par excellence. Mais comment peut-on procéder avec la plupart de nos joueurs seniors qui «souffrent» de ce mal très handicapant?

Tous les entraîneurs des équipes seniors sont unanimes, à tort d'ailleurs, sur le fait que l'on ne peut plus apprendre à un joueur de plus de vingt ans les techniques de base qu'il aurait dû apprendre dans les catégories minimes et cadets. Cet avis négatif ne tient pas la route. Il doit être reconsidéré car il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'ailleurs, c'est frustrant de continuer à voir nos joueurs seniors louper leur réception de balle en raison d'un mauvais contrôle exécuté avec le tibia ou le genou et sans la moindre souplesse du corps nécessaire pour ce faire. Une séance hebdomadaire est nécessaire pour les joueurs appartenant à l'élite.

En effet, tant qu'on n'a pas de joueurs qui ne maîtrisent pas les techniques de base du football, on n'a pas le droit de prétendre à une participation à la Coupe du monde ou à toute autre compétition internationale de haut niveau.

Rares furent les joueurs qui ont laissé entrevoir une bonne technique individuelle bien basée lors de la dernière Coupe arabe par exemple. En revanche, tous les joueurs, sans exception, ayant foulé la pelouse du stade théâtre du dernier match Real Madrid-Manchester United, affichaient une maîtrise, sans faille, du ballon. Leur secret, quoique ce n'en soit pas un, c'est le contrôle de balle réussi systématiquement à tous les coups : simple, orienté, de la cuisse ou de la poitrine. Ce sont ces petits-grands détails qui font la différence.