Tunisie: Dans les meilleures conditions

Rien à signaler du côté des pèlerins qui ne se plaignent de rien dans ce hall d'enregistrement climatisé, propre, avec un service de nettoyage présent pour intervenir à tout instant afin de garder les lieux propres. Ce jeudi, des femmes et des personnes âgées étaient assises attendant patiemment que les hommes et les accompagnateurs s'acquittent de l'enregistrement des bagages. Malgré leur âge avancé et leur état de santé fragile, la plupart ont décidé d'accomplir cette année les rituels du pèlerinage.

Un pèlerin et chef de famille accompagné de son épouse fait part de son sentiment à La Presse: «Je suis content à titre personnel, puisque ce sera mon premier pèlerinage. Celui-ci est cher à tous les musulmans. Cela nous apprend la patience car un peu d'organisation est une bonne chose. Je souhaite vivement retrouver une belle fraternité entre ressortissants de pays arabo-musulmans sur les Lieux Saints».

D'autres plus réservés ont affirmé que toutes les procédures (formalités liées au voyage, vaccination...) se sont bien déroulées. Ils se sont félicités, par ailleurs, des actions d'information et de sensibilisation organisées à leur profit par le ministère des Affaires religieuses pour que leur séjour se déroule sans problèmes sur les Lieux Saints.

36 vols aller-retour

L'Office de l'aviation civile et des aéroports a communiqué à La Presse le programme des vols vers les lieux saints entre Médine et Jeddah. Le premier vol a eu lieu Jeudi 10 août 2017 et le dernier est prévu pour le 26 août 2017. Les vols retour s'effectueront à partir du 6 septembre. Vingt-trois vols aller et retour se feront respectivement à partir de l'aéroport de Tunis-Carthage, trois de Djerba-Zarzis, six de Sfax-Thyna, deux de Tozeur-Nefta, un de Tabarka-Aïn Drahem et un de Gabès-Matmata. Pour la saison de pèlerinage de 2017, l'Office de l'aviation civile et des aéroports a pris les dispositions nécessaires. Des agents ont été formés pour aider les pèlerins à s'acquitter aisément de toutes les formalités au niveau de l'aéroport. Outre l'accompagnement des pèlerins par des médecins, une équipe médicale est présente en permanence au niveau du terminal, et ce, pendant toute la saison du pèlerinage afin d'intervenir en cas d'urgence.

Par ailleurs, des salles de prière ont été aménagées et de grands écrans ont été installés à la sortie afin de permettre aux accompagnateurs des pèlerins de vérifier les heures de départ et d'arrivée des vols. Peu avant le décollage de l'avion Tunisair prévu à 20h05, le président de la République s'est déplacé pour saluer les pèlerins en leur souhaitant que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions qui soient.

Il y a lieu de signaler que, cette année, l'effectif des pèlerins est supérieur de 25% par rapport à l'année dernière.