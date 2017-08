Tunisie: Promotion d'une coopération décentralisée

En ce sens, les migrants sont des acteurs de la résilience et des agents du développement aux niveaux national, régional et local, et ce, en faveur des communautés à la fois dans leur pays de résidence et en Tunisie. Pour tirer avantage de la migration et favoriser le développement au niveau national, régional et local, les autorités tunisiennes s'efforceront de favoriser la circulation de l'information, notamment quant aux opportunités d'investissement, et les échanges de compétences, de savoir-faire, etc.

Des initiatives de coopération décentralisée pourraient être promues entre les autorités locales tunisiennes et celles locales étrangères où résident les migrants tunisiens pour soutenir les efforts de développement locaux et régionaux.

Le renforcement de la contribution des migrants au développement socioéconomique de la Tunisie à l'échelle locale, régionale et nationale se traduit par :

- Une participation accrue des migrants au développement économique et social de la Tunisie ;

- Un renforcement des collectivités locales afin de mobiliser et encourager la contribution des migrants au développement régional et local ;

- Une promotion de la coopération décentralisée entre les collectivités locales tunisiennes et étrangères.

Promouvoir la migration régulière des Tunisiens et prévenir la migration irrégulière

Cet objectif vise notamment à fournir l'accès aux informations relatives au marché du travail international afin d'assurer une meilleure insertion des éventuels candidats à l'émigration dans l'environnement du travail du pays d'installation. La prospection des possibilités de travail à l'étranger sera appuyée par une dynamisation des intermédiaires de l'emploi publics et privés, aussi bien en Tunisie que dans les pays d'accueil. Cette orientation ne doit pas affecter l'équilibre du marché du travail tunisien en qualité et en quantité de compétences nécessaires au développement du pays.

Par ailleurs, des efforts seront consentis pour combattre les réseaux de traite des personnes, grâce à une collaboration intersectorielle et une coordination régionale avec les pays voisins.

La promotion de la migration régulière des Tunisiens et la prévention de la migration irrégulière repose sur :

- La prospection d'opportunités d'emploi à l'étranger pour la main-d'œuvre tunisienne ;

- La protection des droits des Tunisiens en matière d'emploi dans le cadre des accords diplomatiques ;

- La sensibilisation et la communication sur les risques de l'émigration irrégulière.