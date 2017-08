Tunisie: Investissement étranger - 944,8 MDT d'IDE à fin juin 2017

Tunisie-Nigeria : les affaires marchent bien !

Des opérateurs économiques tunisiens dans les secteurs agro-alimentaire, énergie & énergie renouvelable, pharmaceutique, bancaire, BTP, immobilier et de la santé ont activement échangé les propos avec M. Geoffrey Onyeama, ministre des Affaires étrangères du Nigeria afin de promouvoir et d'opérationnaliser les échanges commerciaux entre les deux pays.

C'était au cours d'une séance de travail organisée récemment par la Conect.

Le ministre a présenté les différents atouts du Nigeria et a souligné l'amélioration progressive du climat des affaires enregistrée dans ce pays. En effet, il s'agit du pays le plus peuplé en Afrique avec 193 millions d'habitants (2017), la première économie du continent selon le classement par PIB nominal (2016), le premier producteur africain et cinquième exportateur mondial de pétrole (2016) et le 4e pays qui a attiré le plus d'investissements directs étrangers en 2014 à hauteur de 4,7 milliards de dollars.

La réunion de travail a ainsi porté sur les possibilités de coopération entre les deux pays amis et le développement des relations bilatérales dans un cadre propice à l'investissement et aux exportations.

Le plus grand centre commercial

Le plus grand centre commercial en Afrique sera érigé à Raoued dans la proche banlieue de Tunis. Ce grand mall aura une superficie de 200.000 mètres carrés pour un coût de 65 millions de dinars. L'accord le concernant a été signé hier entre le Groupe Loukil et l'Industrial and commercial bank of China (Icbc), et ce, en marge du Tunis Forum sur le partenariat tuniso-chinois tenu au siège de l'Institut arabe des chefs d'entreprises (Iace). Deux autres accords ont été signés à la même occasion. L'un entre la Société industrielle d'appareillages et de matériels électriques (Siame) et Huawei et l'autre entre l'Amen Bank et l'Industrial and commercial bank of China (Icbc). Ce dernier accord porte sur des joint-ventures et procurera aux entreprises tunisiennes les ressources nécessaires à cet effet.

Le plus grand défilé du monde

Le célèbre styliste arabe d'origine tunisienne, Boukamha, aspire inscrire son nom dans le Guinness book grâce au plus grand défilé de mode. Le nom de ce jeune Tunisien figure déjà sur les colonnes de ce livre de records depuis 2009 après avoir confectionné un pantalon géant de 50 mètres. Sur sa lancée, ce styliste compte, une nouvelle fois, relever le défi en organisant le plus grand défilé de mode dans le monde qui devrait être transmis par une chaîne de télévision internationale.