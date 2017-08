Tunisie: L'innovation au rendez-vous

Avec l'aide de ses partenaires et sponsors, Carthage Business Angels a débuté cette édition depuis juin 2017 avec 15 projets dans la catégorie «Idées» et 3 projets retenus pour la catégorie «Start-up». Après plusieurs semaines de formation, la cérémonie de clôture et de remise des prix du concours a eu lieu le vendredi 14 juillet au Club Citroën, aux Berges du Lac.

Trois candidats par catégorie ont eu l'occasion de pitcher leurs idées de projets et leurs start-up devant un parterre de jury de très haut niveau composé de Mme Néjia Gharbi de la présidence du Gouvernement, M. Mohamed Salah Frad, DG de l'UGFS NA, M. Mehdi Khemiri, PDG d'Innovest, M. Jalloul Ayed, ex-ministre des Finances, M. Nazeh Ben Ammar, Président de Carthage Business Angels, M. Mondher Khanfir, CEO de Wiki Start-Up, mais également devant une audience composée d'experts, d'entrepreneurs et de potentiels investisseurs et partenaires des projets présentés, dont M. Selim Thebti de l'OACA et M.Bassem Loukil, PDG du groupe Loukil et Président de la Fondation Amana.

A la fin de la séance de pitching, M.Nazeh Ben Ammar a annoncé les gagnants pour les catégories «Idées» et «Start-up» :

Gagnant de la catégorie Start-up

Projet HawKar qui recevra 2 500 TND en cash prize et 7.500 TND sous forme de programme d'incubation.

Le prix est remis par M.Bassem Loukil qui s'est engagé à soutenir ce projet en insistant sur le rôle des jeunes et du numérique dans la relance de l'économie tunisienne et l'importance de l'accompagnement et du soutien apportés par des initiatives telles que MoVility.

Classement final Catégorie "Idées"

1e Prix : Projet Happy Ho qui recevra 500 TND en cash prize et 2. 500 TND sous forme d'assistance technique de Wiki Start-Up et de certification IBM. Le prix est remis par M.Maher Kallel, ancien président de Carthage Business Angels qui a félicité l'équipe gagnante en saluant l'esprit d'initiative de ces jeunes et leur courage dans un contexte qui n'est pas toujours favorable. 2e Prix :Projet RootX qui recevra 1.500 TND en cash prize et 2.500 TND sous forme d'assistance technique de Wiki Start-Up et de certification IBM. Le prix est remis par M.Mohamed Salah Frad, PDG de UGFS North Africa, qui a également souligné le plaisir qu'il a à voir de jeunes talents persévérer pour le lancement de leurs projets tout en indiquant que c'est l'une des plus grandes motivations pour lui et son équipe de travail de voir ces jeunes créer et progresser.

3er Prix : Projet INavigate qui recevra 2.500 TND en cash prize et 2. 500 TND sous forme d'assistance technique de Wiki Start-Up et de certification IBM. Le prix est remis par M. Selim Thabti qui a salué le concours MoVility pour la qualité des projets finalistes en s'engageant à être présent lors de la prochaine édition du concours.

MoVility encourage les start-up

Sous l'impulsion de Wiki Start-Up, Carthage Business Angels a initié en 2015 le concours d'Ideation MoVility avec l'engagement de l'université Esprit et le soutien opérationnel de Mazam.

Ce concours autour de la mobilité et des villes intelligentes a pour but de stimuler l'entrepreneuriat tout en renforçant la capacité des élèves et étudiants à produire des idées de projets innovants dans le domaine de la mobilité du futur en général, et du transport et logistique en particulier.

Durant plusieurs semaines, les candidats retenus dans ce programme sont accompagnés techniquement pour la modélisation de leurs projets. Ils vont participer à des formations et des sessions de mentoring afin de les accompagner, les aider et leur apporter un soutien concret dans l'épanouissement de leurs idées de projets.