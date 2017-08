Tunisie: Inciter les consommateurs à économiser

A cet égard, les circuits de transit illégal d'or entre la Turquie et la Tunisie sont très actifs… Plus »

Une mobilisation devrait se faire autour de l'épargne nationale -- en lançant des campagnes de sensibilisation et d'information dans tous les supports d'information et de communication -- afin d'inciter les Tunisiens aussi bien ceux qui résident à l'intérieur que ceux qui sont établis à l'étranger -- à économiser leur argent pour le rentabiliser et en tirer le meilleur profit. L'épargne peut se faire dans plusieurs établissements comme les banques, la Poste et la Bourse. La durée de l'épargne doit se faire à long terme pour permettre à l'Etat de bénéficier de ces fonds et de les utiliser dans les investissements publics.

A noter que l'épargne joue un rôle important dans la consolidation des fonds propres de l'Etat. D'ailleurs, plusieurs avantages ont été accordés aux épargnants dont l'exonération fiscale sur le montant épargné, et ce, pour les encourager à mettre de côté une partie de leurs bénéfices. Cependant, les besoins de la vie et les augmentations des prix de presque tous les produits de consommation courante ont rendu l'épargne difficile, voire impossible pour certains ménages.

Selon l'Observatoire tunisien de l'économie, entre 2005 et 2012, le taux d'épargne des ménages est resté à peu près constant autour de 11,5 %. Cependant, entre 2012 et 2015, le taux d'épargne des ménages a subi une chute vertigineuse passant de 11.4 % en 2012 à 6.8 % en 2015, soit une chute de 40 % en trois ans.

