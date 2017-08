Tunisie: Pour un code de bonne conduite

Faire respecter la loi

Enormément de choses doivent changer cette saison. A commencer par le comportement des joueurs sur le terrain. Cela agirait sur le jeu qui s'améliorerait automatiquement, sur le rendement des arbitres et bien entendu sur leur comportement. Franchement, nous ne voulons plus voir ces vilaines scènes de contestations pour un oui ou un non, pour une erreur d'appréciation sur une remise en touche ou un corner. Et d'un.

De deux, la bonne application de la loi est nécessaire et obligatoire. Il faudra être ferme avant le coup d'envoi des rencontres. Les règlements sont clairs. La main courante ne doit plus regorger d'intrus comme nous l'avons remarqué la saison écoulée où nous avons assisté à des scènes tragi-comiques. Plus de place sur le banc des remplaçants pour les présidents des clubs. Il n'y a qu'en Tunisie que ces derniers cohabitent dans la guérite avec les réservistes.

Beaucoup de fermeté de la part des arbitres pour faire respecter le règlement est requise et non pas souhaitée. La loi devra être appliquée à tout le monde sur un pied d'égalité, pour éviter la politique du deux poids deux mesures. De grâce, améliorons l'image de notre sport roi. Aujourd'hui, avec l'ampleur des réseaux sociaux et le phénomène facebook, plus rien ne se cache.

Tout est dévoilé. Notre compétition sera certainement commercialisée comme la saison écoulée dans les pays du Golfe, principalement. Nous devons alors être au rendez-vous et prouver que note mentalité a changé et que nous sommes sur la bonne voie. Ce sera sans doute celle du salut pour que nos stades se remplissent enfin et que les supporters circulent librement pour assister aux rencontres de leur équipe.

En un mot, soyons civilisés. Ce sont sans doute alors les trésoriers des clubs qui se frotteraient les mains. Allez, bon vent!.