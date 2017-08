Tunisie: Rester vigilant

Malgré les contraintes et les fortes pressions, l'opération de démantèlement des étals anarchiques à Tunis et ailleurs a largement porté ses fruits.

Comme par enchantement, les principales artères de la capitale se sont libérées du joug de ces commerçants encombrants qui ont enlaidi le paysage et empoisonné la vie de milliers d'habitants, de commerçants organisés et de simples citoyens. Ce pari n'était pas évident à relever sans l'adhésion du groupe de travail qui entourait le responsable principal ainsi que l'étroite coordination et collaboration de toutes les municipalités de Tunis.

Seuls grands absents: la société civile, les politiciens et les députés. Généralement actifs pour dénigrer le travail des autorités et d'en minimiser, continuellement, l'impact, on ne les a pas entendus. Ils sont restés mystérieusement muets comme une carpe.

Pourtant, ce qui a été accompli mérite d'être mis en exergue et cité en exemple. Mieux encore, les citoyens ne sont pas restés insensibles. Ils ont même applaudi ce beau travail qui leur a rendu la ville et la liberté de s'y déplacer. Paradoxalement, ce sont ces gens qui passent tout leur temps à critiquer l'action du gouvernement qui ont brillé par leur désaffection. On ne les a pas vu saluer les efforts entrepris dans cette action qui n'était pas gagnée d'avance. Or, on aurait attendu d'eux plus de réactivité et plus d'engagement. Leur silence intrigue et pousse le simple citoyen à s'interroger sur les raisons. On va même jusqu'à douter de leur apparente sincérité. C'est à croire que la dispariton de ce commerce illicite ne les arrange pas. Ils ne s'embarrasseraient pas de cette désorganisation régnante.

En tout cas, personne n'attendait une réaction positive de leur part. Ces gens ne sont à l'aise que lorsqu'il y a désordre et anarchie. La primauté de la loi les dérange parce qu'ils veulent être au-dessus de la loi. Sinon comment expliquer cette absence et le non-soutien à une opération de première importance ?

Impliquer les passants

Il n'empêche que l'adhésion de la majorité des Tunisiens est acquise. Cette adhésion doit être plus concrète et plus engagée. En effet, la vigilance est de mise pour qu'on ne revienne pas à la case départ et permette à ce fléau de réinvestir nos villes. Il ne faudrait pas croire que le travail est lié à une conjoncture ou à une personne. C'est une règle de conduite et une stratégie à long terme.

D'ailleurs, la précarité de la situation actuelle peut être vérifiée par des tentatives de réinvestissement des rues de la capitale. Des jeunes, envoyés en éclaireurs, viennent quotidiennement proposer leurs marchandises aux passants. C'est un moyen, pour eux, de tester le degré de vigilance des agents municipaux et éprouver le dispositif mis en place par les autorités.

Bien sûr, les citoyens ont confiance dans l'efficacité des services concernés et dans leur détermination à appliquer la loi.

Mais, d'un autre côté, les citoyens ont un rôle prépondérant à jouer. Par sens de civisme, ils sont appelés à ne pas encourager ces marchands à s'installer, de nouveau, dans les artères de leur ville, tout simplement, en s'abstenant d'acheter les objets exposés à la vente. Par ces gestes, ils peuvent contribuer de façon efficiente à éradiquer ce phénomène nuisible.

D'autre part, les autorités doivent rester implacables dans l'application de la loi dans toute sa rigueur. Les contrevenants récalcitrants doivent comprendre qu'ils n'ont rien à gagner en faisant fi des règlements.

En outre, le commerce organisé est tenu de faire preuve de bonne volonté en se contentant des espaces qui lui sont réservés sans trop déborder sur la voie publique.

Il reste, néanmoins, un point non moins important qu'on peut classer dans le registre de l'anarchie. C'est le cas de l'avenue Bourguiba qui ne voit pas passer un jour sans qu'il y ait l'installation d'un stand ou d'une foire ou d'un concert et on en passe.

Ces activités deviennent de plus en plus gênantes et encombrantes. On comprend pourquoi cette artère est préférée par les organisateurs de ces manifestations. Mais ce n'est pas une raison pour en abuser. Le gouvernorat de Tunis ou la mairie pourraient trouver un autre espace plus approprié et rendre l'Avenue Bourguiba aux Tunisiens. Car, il nous semble que toutes les activités qui s'y tiennent ne méritent pas, toutes, cette artère symbolique.