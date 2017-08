Tunisie: Nader Ghandri à Royal Antwerp

A cet égard, les circuits de transit illégal d'or entre la Turquie et la Tunisie sont très actifs… Plus »

Le Club Africain a profité du mercato estival pour infuser du sang neuf à son équipe à travers le recrutement de plusieurs joueurs, à l'image du Congolais Fabrice Undama et des Ghanéens Abdellatif Anabila et Nicolas Opoku. La première sortie officielle du club de Bab Jedid, sous la conduite de son nouvel entraîneur, l'Italien Marco Simone, sera au cours de la journée inaugurale du championnat de la Ligue 1 du football professionnel où il affrontera l'AS Gabès, mercredi 16 août, à Radès. Le match se déroulera à huis clos en raison de la suspension que le club traîne depuis la saison écoulée suite aux incidents du derby de la capitale lors de la phase play-off face à l'Espérance de Tunis.

Le Club Africain vient de s'attacher les services de l'attaquant de l'US Ben Guerdane, Bilel Khefifi, pour trois saisons, annonce le club «rouge et blanc» sur sa page Facebook. Avant de rejoindre l'US Ben Guerdane, Khefifi, 25 ans, avait évolué dans les rangs du CSS et de l'ASG.

Ghandri (22 ans) avait rejoint le C Africain en 2014 en provenance de l'équipe juniors d'Arles Avignon (France) pour un contrat qui arrivera à terme en 2018. Avec la formation de Bab Jedid, Ghandri a notamment remporté le championnat national en 2015 et la Coupe de Tunisie 2017.

