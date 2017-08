Congo-Kinshasa: L'ONU enquête sur les violences du 31 juillet

L'actualité de cette semaine reste dominée par les violences de lundi 7 aout, qui ont fait 12 morts à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, selon la police. La MONUSCO déplore l'usage excessif de la force lors ces violences et les perturbations qui ont affecté les réseaux sociaux le mardi et encore partiellement le mercredi matin. Fabienne Pompey, porte-parole de la Mission l'a annoncé mercredi, à l'issue de la conférence hebdo des Nations unies.

La deuxième actualité de la semaine, c'est ce cri d'alarme du Bureau de coordination des affaires humanitaires. OCHA constate que de la réponse humanitaire au Kasaï reste insuffisant. Les donateurs trainent les pieds, alors que la situation humanitaire demeure extrêmement préoccupante. OCHA le fait savoir dans un communique publie le 9 aout dernier.

Décryptage

La semaine de l'allaitement maternel, c'était du 1er au 7 août. Une occasion pour la communauté internationale de conscientiser et de sensibiliser les mères allaitantes mais aussi la communauté dans son ensemble sur les bienfaits de cette pratique. Docteur Annie Mitelezi Kanene, chargée de nutrition à l'Unicef/RDC, évoque tout l'intérêt qu'il y a pour les femmes d'allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois.

Brèves

Visite jeudi dernier à Mbuji-Mayi, au Kasaï-Oriental, du commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant général Mgwebi. Il a procédé à l'installation officielle du contingent sud-africain, dont le déploiement dans cette ville a débuté il y a un mois. Le force commander a par ailleurs assisté à une réunion de sécurité présidée par le gouverneur de province, Alphonse Ngoyi Kasanji, et a expliqué les raisons de la présence militaire des Nations unies au Kasaï-Oriental.

Autre nouvelle, 26 cas de violations graves des droits de l'enfant documentés par la section Protection de l'enfant de la MONUSCO du 31 juillet au 4 août 2017. Elles ont été perpétrées dans le contexte de conflit armé dans les régions du Kasaï et de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les enfants victimes de ces violations, 12 garçons recrutés et utilisés dans le conflit se sont échappés des groupes Maï-Maï Mazembe, UPLC, NDC Renové, FDLR et Nyatura, notamment. D'autres enfants ont perdu la vie pendant la même période, renseigne encore la section de la Protection de l'enfant qui insiste sur la lutte contre l'impunité et sur la nécessité de traduire en justice les auteurs des violations graves des droits de l'enfant.

UNPOL, la Police de la MONUSCO, signale le début du procès au tribunal militaire de la garnison de Bukavu de l'agent de la police nationale congolaise présumé avoir tiré sur les manifestants le 31 juillet dernier lors de la marche pacifique organisée conjointement par la société civile et le mouvement citoyen LUCHA dans cette ville du Sud-Kivu. UNPOL rappelle à cet effet qu'elle avait, avec la section des droits de l'homme de la MONUSCO, interpellé les autorités de la PNC de la place pour l'usage des armes à feu face aux manifestants. Cette action a donc permis de savoir que l'accusé avait agi délibérément sans aucune instruction de la hiérarchie.

Invité

Le Bureau Conjoint des Nations unies aux droits de l'homme entend mener sa propre enquête sur les violences qui ont émaillé lundi dernier Kinshasa et d'autres villes du pays. M. Abdoul Aziz Thioye, Directeur adjoint du BCNUDH, donne la perception du Bureau sur ces événements ainsi que sur la présentation annoncée des personnes arrêtées présumées auteurs de ces violences.

Nouvelle de province

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a organisé la semaine dernière un atelier de formation sur les droits de l'homme et les élections à Bafwasende, territoire situé à 262 km de Kisangani. Une cinquantaine de responsables locaux civils et des forces de sécurité ont pris part à ces assises.