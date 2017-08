Sénégal: Le superviseur de la CAF et de la FIFA suggère une réforme dans les textes de la Fédération

"Quand même à la Fifa, c'est 211 membres et hier (samedi), nous avions eu plus de 400 délégués, du double", a-t-il rappelé saluant le comportement des trois candidats à la présidence de la FSF.

"Je salue l'esprit démocratique ayant prévalu lors des débats et lors de l'élection mais je pense qu'il y a un besoin de refonder le système pour aller plus vite et le rendre plus fluide", a dit le président de la FFRIM par ailleurs, président de la Commission juridique de la Confédération africaine de football (CAF).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.