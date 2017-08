Afrique: Eliminatoires CHAN 2018 - La Libye prend une sérieuse option

La sélection libyenne a pris une sérieuse option pour le CHAN Total 2018 après sa brillante victoire (1-2) face à l'équipe algérienne samedi soir au stade Hamlaoui de Constantine.

Après une bonne entrée en matière grâce notamment à l'attaquant Oussama Darfelou qui a réussi à trouver le chemin des filets après seulement 38 secondes, les Verts ont perdu leur football à la suite de l'égalisation des Libyens sur un but encaissé de manière stupide, après une faute de main du gardien, Chamssedine Rahmani. Le portier algérien s'est complètement loupé sur une balle anodine exécuté par Ali Ellafi. Les erreurs se multiplient en défense et l'entente de la paire Bedrane - Madani ne fonctionne pas. Les Libyens sont tout proches de prendre l'avantage en première mi-temps surtout sur cette action bien menée par Ali Ellafi après un slalom dans la défense algérienne stoppé de justesse par le défenseur Mohamed Madani. Ziti sonne la riposte des Algériens, mais son coup franc bien frappé fini sa course sur le poteau du gardien Nachnouche, auteur d'un bon arrêt sur cette action.

Au retour des vestiaires, les Verts toujours sous le choc de cette égalisation hâtive des Libyens vont encaisser un second but. Ali Ellafi, un vrai poison pour la défense algérienne déchirée, profite d'un joli mouvement offensif des visiteurs pour battre de près Rahmani. Un scénario inattendu qui va compliquer davantage la mission des capés de Lucas Alcaraz, incapables jusqu'ici de hisser leur niveau de jeu.

Une victoire logique, nette et sans bavure pour une équipe libyenne déterminée à vaincre, à l'inverse de Fennecs, absents sur le terrain.

Réactions

Lucas Alcaraz (sélectionneur de l'Algérie)

« On est très déçus par le résultat parce que je crois qu'on méritait bien mieux dans ce match. Parfois le résultat ne reflète pas le déroulement du match, je pense surtout à notre bonne première mi-temps où on aurait pu terminer avec une avance nettement plus large. Les joueurs ont accusé le coup physiquement, c'est normal, c'est une période difficile de la saison. Maintenant, il reste un match qu'il faudra bien négocier et tout faire pour revenir avec la qualification. On y croit vraiment et on ne compte pas lâcher. Le but égalisateur nous a un peu fragilisés, ça se voyait dans le jeu de mon équipe notamment derrière mais je crois qu'on a perdu notre match après notre mauvaise seconde période. On a raté beaucoup de buts, c'est dommage ».

Djallaleddine Al Damdja (sélectionneur Libye)

« Nous étions venus avec l'espoir de faire un match nul mais l'expérience de mes joueurs et leur détermination ont été les principaux facteurs de cette victoire. La plupart des joueurs de l'équipe libyenne sont issus d'Ahly Tripoli et jouent régulièrement les Coupes d'Afrique des clubs. Nous avons profité des erreurs de l'équipe algérienne et nous allons faire mieux encore au retour à Sfax ».