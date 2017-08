Kenya: Peine perdue !

Au Gabon comme au Kenya, le miracle ne se produira pas. Il reste tout simplement à éviter le scénario de 2007 où plus de 1 100 personnes avaient été tuées et 600 000 déplacées en deux mois de violences postélectorales.

En Afrique, il est rare de voir un gagnant d'une élection, lâcher prise. Que les rues de Naïrobi, Mombassa, Kisumu ou de Malindi soient jonchées de macchabées, il y a peu de chance que le fils du tout premier président kényan, Jomo Kenyatta, reconnaisse une défaite au profit de Odinga. Crédité de 54,27% des voix, contre 44,74% à Raila Odinga, on ne voit pas comment Uhuru Kenyatta, au pouvoir depuis 2013, acceptera une victoire de son rival. Le cas gabonais est là pour nous rappeler qu'il est difficile effectivement en Afrique, d'organiser une élection et la perdre. Juste quelques rares cas, notamment le Sénégal avec Abdoulaye Wade et le Ghana avec John Dramani Mahama. Au Gabon, malgré le recours de l'opposant Jean Ping devant la Cour constitutionnelle, celle-ci n'a pas inversé les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Ali Bongo Ondimba, par le jeu des nombreuses annulations de bureaux de vote, s'est prévalu d'une victoire avec 50,66 % des suffrages contre 47,24 % à Ping qui est d'ailleurs son beau-frère, soit une différence de 11 700 voix. En dépit des suspicions de fraudes relevées par les observateurs, Ping est resté le vaincu de ce scrutin.

Pour éviter qu'il y ait davantage de sang versé à Kisumu (fief du perdant) ou dans d'autres zones, Raila Odinga devra recourir à la justice. S'il a des preuves que son adversaire n'a pas été démocratiquement élu, qu'il appelle ses partisans au calme et introduise des recours devant les tribunaux. Là aussi, ce sera peine perdue. Néanmoins, même s'il n'obtient pas satisfaction, il donnera du temps au temps de faire son œuvre, c'est-à-dire d'apaiser la tension dans son camp. Parfois les fraudes électorales sont évidentes. Mais encore faut-il que l'institution chargée d'infirmer ou de confirmer les résultats d'une élection soit indépendante et ait le courage pour le faire. La tour de contrôle se penche, très souvent, du côté du pouvoir.

