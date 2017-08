Kenya: Violence postelectorale- L'histoire se répète

analyse

Les Kényans sont-ils amnésiques au point d'oublier l'horreur qui s'est passée sur leur sol en 2007 ? A cette question, l'on peut malheureusement répondre par l'affirmative.

En effet, plus de 48 heures après la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta, la mort est en train d'arpenter certaines rues de Nairobi, la capitale. Elle s'est également signalée à l'intérieur du pays, notamment dans les zones réputées favorables à l'opposant Raïla Odinga.

En tout cas, et c'est le moins que l'on puisse dire, la bataille macabre des chiffres fait rage. Huit cadavres ont été déposés à la morgue de la capitale, selon les agences de presse. Le Conseil national des Eglises a, lui, dénombré 18 morts. Quant à l'opposition, elle fait état d'une centaine de morts. Sans chercher à privilégier l'une ou l'autre de ces sources, ce qui ne fait pas l'ombre de doute, c'est qu'il y a eu mort d'hommes.

Les acteurs politiques du pays semblent se délecter de la violence en politique

Et même si c'était un seul Kényan qui avait perdu la vie à l'occasion de ce scrutin, il faudrait avoir le courage de dire que c'est un mort de trop. Car, la politique, ce n'est pas la guerre. C'est tout simplement l'art de gérer la cité, pour le bien de tous. Manifestement, les Kényans sont à une année-lumière de cette acception de la politique. Et ce qui est davantage plus révoltant, c'est que les acteurs politiques du pays et leurs partisans semblent se délecter de la violence en politique.

En 2007, en effet, la présidentielle avait laissé sur le carreau plus de 1 000 morts et suscité un nombre effarant de déplacés. En 2013, le scrutin s'était également déroulé sous le signe de la violence. Et comme il n'y a pas deux sans trois, la violence s'observe encore à l'issue de la présidentielle de 2017.

Et bien malin qui saurait dire quand est-ce que les tueries vont s'arrêter. Car, nous avons, d'une part, des forces de l'ordre fébriles et qui ne se font aucun scrupule à tirer à balles réelles sur les manifestants, et de l'autre, les partisans de Raïla Odinga qui sont prêts à jouer les kamikazes pour la cause de leur champion. Décidément, l'histoire est en train de se répéter au Kenya. De ce fait, l'on peut avoir envie de dire que la violence en politique est la marque de fabrique des Kenyans.

Et l'on peut pointer du doigt les acteurs suivants. Premièrement, l'on peut accuser le pouvoir de Uhuru Kenyatta de faire preuve de complaisance voire de complicité devant le fait que les forces de sécurité confondent le maintien d'ordre et la guerre. Si Uhuru Kenyatta, qui a la responsabilité constitutionnelle de protéger la vie de tous les Kényans, avait donné des consignes fermes et sans ambiguïté dans ce sens aux dépositaires de la force publique, peut-être que les choses se seraient passées de manière plus civilisée.

En tout cas, la présidente de la Commission kényane des droits de l'Homme, Kagwiria Mbogori, ne dit pas autre chose quand elle déclare : « les forces de sécurité ont pour mandat de protéger la propriété et les êtres humains. Elles sont autorisées à contenir les manifestants avec dignité, dans le respect de la loi et en utilisant une force raisonnable ». Les propos de la présidente de la Commission kényane des droits de l'Homme sont, on ne peut plus clairs. Les forces de sécurité du pays font dans la démesure. Et l'on peut être outré d'entendre, pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur louer le professionnalisme de ses hommes.

En un mot comme en mille, cela sonne comme un encouragement au meurtre. Le deuxième acteur que l'on peut pointer du doigt, est la Commission électorale nationale indépendante. Si cette structure avait opté pour la transparence jusqu'au bout, elle aurait accédé à la requête de Raïla Odinga en comparant les résultats du vote électronique avec ceux des procès-verbaux.

La Cour pénale internationale peut avoir quelque chose à se reprocher

En refusant de s'inscrire dans cette logique, elle apporte de l'eau au moulin de Raïla Odinga qui est convaincu que les résultats, tels qu'on les a annoncés, sont fictifs. La Commission électorale aurait dû d'autant plus le faire que déjà, la suspicion planait sur elle, depuis l'assassinat d'un de ses membres dans des circonstances non encore élucidées. Troisièmement, l'on peut regretter le message de félicitation envoyé à Uhuru Kenyata par l'ancienne puissance colonisatrice, c'est-à-dire la Grande Bretagne et ce, alors même que la structure en charge de valider les résultats de la Commission n'a pas encore statué. A ce geste peu élégant, l'on peut aussi ajouter le fait que les fameux observateurs se soient précipités pour dire que les élections se sont déroulées de manière satisfaisante, du point de vue de la transparence. Tout cela peut laisser transparaître une conspiration collective contre Raïla Odinga.

Enfin, la Cour pénale internationale (CPI) peut avoir quelque chose à se reprocher par rapport aux tueries qui sont en train de s'opérer sous nos yeux. En effet, pour n'avoir pas pu identifier et punir les auteurs des massacres de 2007 (plus de 1000 morts), elle a contribué, peut-on dire, à endurcir le cœur des méchants. Or, tout le monde sait que c'est à coups de subornation de témoins que l'actuel président du Kenya a pu tirer son épingler du jeu. Bref, l'heure est grave en ce moment au Kenya.

Elle pourrait davantage l'être, puisque l'opposant historique qui gardait jusque-là le silence, a appelé ses ouailles à une grève générale aujourd'hui, en attendant la conduite à tenir qu'il donnera demain mardi, 15 août 2017. Et quand on sait que la politique dans ce pays est entachée de rivalités ethniques historiques, l'on peut légitimement se poser la question de savoir si le Kenya n'est pas en train de réunir les ingrédients d'une guerre civile. En tout cas, le « no Odinga no peace », c'est-à-dire, pas d'Odinga pas de paix, fait déjà froid dans le dos.