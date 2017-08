Congo-Kinshasa: Kinshasa - RFI émet de nouveau après 9 mois d'interruption !

Par ailleurs, s'agissant du non renouvellement de l'accréditation de son envoyée spéciale permanente en RDC, Sonia Rolley, Kinshasa, par la bouche du ministre de la Communication et Médias avait rétorqué, en affirmant qu'il n'y avait rien d'obligation de renouveler l'accréditation de Sonia Rolley.

Neuf mois ont suffi aux Congolais, particulièrement aux auditeurs de Kinshasa de subir le choc d'être privés de Radio France Internationale (RFI), ce média d'Etat français considéré par plus d'un, comme étant la "référence" dans le traitement de l'information diffusée en toute équité et dans la neutralité. En effet, après 9 mois d'interruption, RFI émet de nouveau à Kinshasa. La reprise du signal a été affirmée, vendredi 11 août 2017, par la Direction de France Médias Monde (FMM).

