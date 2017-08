Afrique du Sud: Mondiaux d'athlétisme - Caster Semenya gagne encore malgré l'adversité

L'athlète de 26 ans, qui s'était révélée aux Mondiaux 2009, a encore un défi qui lui tient à cœur : battre le record du monde (1 minute, 53 secondes et 28 centièmes) établi par la Tchèque Jarmila Kratochvilova en 1983. « Mais il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de le faire pour le sport. Quand on bat des records, on abat aussi des barrières. Tout ça, c'est une manière de faire aimer le sport aux gens. Nous sommes unis, ici. Ça me procure une tranquillité d'esprit d'être là, de voir tout ça », conclut-elle.

Ultra-dominatrice sur le double tour de piste, Caster Semenya n'est pas pour autant rassasiée. « Pour le moment, avec mon équipe, on se concentre sur le fait d'améliorer mes chronos sur 800 mètres, 1.500 mètres, [... ] et peut-être sur le 400 mètres », souligne-t-elle.

Une semaine après avoir empoché le bronze sur 1.500 mètres, celle dont la féminité et la légitimité sont régulièrement remises en questions s'est offert l'or sur sa distance favorite, avec le huitième meilleur chrono de tous les temps : 1 minute, 55 secondes et 16 centièmes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.