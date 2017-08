Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Marc Ravalomanana - Divorce consommé

« Face à cet acharnement, il est hors de question de participer à une éventuelle rencontre avec le président de la République », a déclaré l'ancien exilé d'Afrique du Sud.

Le clash. Le divorce est désormais consommé entre le président Hery Rajaonarimampianina et l'ancien président Marc Ravalomanana. La collaboration annoncée dès le retour d'exil du numéro Un de l'Empire Tiko semble avoir été enterrée. Depuis le 8 juillet, le jour où la Préfecture de Police d'Antananarivo a empêché la tenue du grand rassemblement que le « Tiako i Madagasikara » a prévu d'organiser au stade de Mahamasina dans le cadre de la célébration de son 15e anniversaire, la tension entre les deux partis n'a jamais cessé de monter.

Pas plus tard que samedi dernier, la manifestation prévue se dérouler dans l'enceinte du Magro à Toamasina a encore été interdite, suite à une forte mobilisation des forces de l'ordre réquisitionnées par la Préfecture de Police de Toamasina (voir article par ailleurs). En marge de cet anniversaire raté, Marc Ravalomanana a déclaré qu'il n'assistera pas à une éventuelle rencontre avec l'actuel président de la République.

Pourtant, à entendre les propos de l'ancien président, c'est la Communauté internationale, en l'occurrence, l'Union européenne, l'Union africaine et les autorités américaines qui auraient proposé la tenue d'un dialogue afin de résoudre le bras de fer actuel entre le « Tiako i Madagasikara » et le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». « Face à l'acharnement dont nous sommes victimes et à l'interdiction de toutes les manifestations prévues par le TIM dans le cadre de la célébration de son 15e anniversaire, il est hors de question de participer à cette rencontre », a prévenu Marc Ravalomanana.

Persécutions. En tout cas, la tension entre le régime HVM et le TIM risque de s'intensifier. Un peu plus d'un an avant l'élection présidentielle de 2018, les préparatifs battent leur plein au niveau de chaque état-major politique, quitte à lancer des coups bas à l'encontre des adversaires potentiels.

Les partisans du « Tiako i Madagasikara » devraient s'attendre à ce que les persécutions à leur encontre s'intensifient davantage dans les mois à venir. Face à la persistance du clan Ravalo qui prévoit un « forcing » pour la célébration de son 15e anniversaire, il n'est pas à écarter que les dossiers de Justice contre le numéro Un de l'Empire Tiko soient remis sur le tapis. En tout cas, à l'allure où vont les choses, aucune manifestation publique ne sera autorisée d'ici à la fin du mandat du HVM. Marc Ravalomanana pourrait tirer un trait sur la célébration du 15e anniversaire du « Tiako i Madagasikara ».