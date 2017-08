Burkina Faso: Rémis Fulgance Dandjinou - «Un certain nombre d'actions fortes ont été menées, mais... »

Cependant, le gouvernement y travaille et il y a une très forte coordination entre les ministres de la Défense, de la Sécurité, de l'Administration territoriale, des Affaires étrangères, autour du Premier ministre et sous l'œil vigilant du président du Faso qui est fortement impliqué dans cette question. Car notre programme de développement ne pourra se mettre en place que si nous pouvons assurer un minimum de quiétude, de sécurité, de stabilité dans l'espace Burkina Faso.

Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous savez que quand bien même on met en place des opérations spéciales, ou que l'on déploie des forces militaires chargées de la sécurité intérieure dans les villes, dans les cités, où tout est sous surveillance vidéo, etc., les terroristes peuvent tenter de frapper. Donc, le niveau ne sera jamais parfait. Je pense que de façon graduelle, nous sommes en train d'atteindre un seuil qui permette d'amoindrir les effets de ces attaques. Mais il est impossible de dire que le gouvernement est satisfait à 100%!

Mais ce n'est pas tout. Il faut saluer aussi l'implication du président du Faso dans la question sous régionale avec ses points de vue pertinents sur les questions frontalières, les patrouilles mixtes, la nécessité de recentrer notre sécurité entre les pays de la sous-région. Le Burkina Faso partage ce problème avec des pays riverains comme le Mali et le Niger, mais aussi la Côte d'Ivoire qui a subi une attaque à Grand-Bassam et ne peut donc pas se placer hors de cet espace sous régional.

Sur ce plan, il y a quand même un certain nombre d'actions fortes qui ont été menées. Il y a d'abord tout le redéploiement de nos forces armées, puis l'opérationnalisation et l'effectivité de l'agence de renseignements. Il faut noter aussi les efforts entrepris en matière d'armement, de réarmement, ainsi que -- et c'est important ! -- la mise en place, avec le ministère de la Sécurité, du comité de la riposte terroriste. Nos forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices, enregistré de lourdes pertes, et restent aujourd'hui en alerte permanente. Je pense que graduellement nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé à différents niveaux.

