Burkina Faso: Attaque à Ouaga - 17 morts (bilan provisoire), les terroristes tués

Il a assure aussi que ce sont des forces de sécurité burkinabè qui sont intervennues en première ligne. «Vous savez que nous sommes en collaboration avec des Nations étrangers au niveau de la sécurité et il n'est pas exclu qu'un certain nombre d'éléments d'information ou d'opérationnalisation soient portés à notre connaissance.»

Les victimes seraient de différentes nationalités et, à en croire Remi Dandjinou, on devrait en savoir rapidement sur elles. «Dans ce drame et à la différence de l'attaque du Cappuccino, il n'y a pas eu de corps qui soit calciné au moment où je vous parle, ou devrait identifier les victimes plus rapidement. A cet effet le procureur a ouvert une enquête et la police judiciaire va tenter d'identifier rapidement les victimes», croit savoir le ministre.

