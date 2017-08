Mali: Bordeaux - Contre Metz, Sankharé ne veut retenir que la victoire

Auteur du deuxième but de Bordeaux ce samedi contre le FC Metz, Younousse Sankharé et ses camarades l'ont finalement emporté (2-0). Toutefois, la tâche ne leur a pas été du tout facile. A la fin du match, l'international sénégalais n'a voulu retenir que la victoire.

« On est tombé sur une équipe de Metz bien regroupée et difficile à jouer qui procédait énormément en contre. C'était difficile. Valentin nous a libérés avec son but. Ça nous a fait beaucoup de bien et ça nous a donné de la confiance pour la seconde période. Le second but nous a fait énormément de bien. Il faut que l'on continue. On gagne 2-0 et il faut retenir ça », a-t-il souligné.