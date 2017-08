Congo-Kinshasa: Développement agricole de la RDC - La recette de Jean Charles Okoto

L'expérience de Jean Charles Okoto Lolakombe, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Chine, a renforcé sa conviction de rêver d'un Congo à l'abri de la pauvreté. Et la création d'un guichet unique de promotion agricole en est la recette. Ce qui de Jean Charles Okoto un « grand visionnaire ».

« Aucune difficulté n'est trop grande pour la surmonter », estime Jean Charles Okoto, convaincu que le développement de la République démocratique du Congo (RDC) partira, non pas forcément de l'exploitation de ses ressources minières, mais aussi et surtout de la mise en valeur de ses terres arables (80 millions d'hectares).

Il l'a affirmé, dimanche 5 août 2017 dans sa résidence diplomatique de Pékin, à l'occasion de la réception d'un groupe de danse congolais « Nsango Mbonda » qui venait de participer à un festival de danse internationale en Chine. L'occasion faisant le larron, le diplomate congolais a jugé utile de lancer son message devant ce public juvénile.

Habillé en tenue de printemps, chemise blanche d'un air visiblement décontracté, Jean Charles Okoto Lolakombe a rappelé que « l'avenir du Congo ressemblera de ce que l'on aura fait de sa jeunesse d'aujourd'hui ».

Guichet unique de promotion agricole

En réalité, Jean Charles Okoto, également ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC, s'amène avec des idées nouvelles pour booster le secteur agricole. Il croit en détenir la bonne recette : la mise en place d'une structure de coordination et d'orientation de tout projet d'investissement agricole en Rd Congo. Une structure que l'on qualifierait de guichet unique de promotion agricole.

Il décrit cette réforme comme une manière d'éviter la conclusion des contrats complaisants et dont la traçabilité financière reste difficile à prouver. Pour lui, le guichet unique aura l'avantage de permettre à la RDC de signer des contrats d'investissements avec des partenaires étrangers « sérieux et fiables », et dont l'expérience en la matière n'est plus à démonter.

Et pour désigner le partenaire qu'il trouve à même d'accompagner la RDC vers la réalisation de cet objectif, l'ambassadeur Okoto n'a pas gardé sa langue en poche. Il s'agit de « la Chine », a-t-il choisi sans ambages et d'un ton rassurant. Ce choix est, on ne peut plus clair, basé sur l'expérience de ce pays de l'Asie de l'est qui, grâce à sa production agricole, parvient à nourrir - chaque jour - environ 1,4 milliards de sa population. Ce, hormis ses exportations.

Autre ingrédient de cette recette est, selon Charles Okoto, de ramener le ministère de l'Agriculture au rang de vice-primature. C'est pour « redonner du poids » à ce secteur dont dépend la vie de millions de Congolais, a-t-il estimé. La personne en charge de ce poste doit « être un homme de terrain qui considère le défi agricole comme à un chantier à construire », a expliqué l'orateur.

Quant à l'aboutissement de ce projet, l'Ambassadeur Okoto, revient avec l'idée de doter chacune des 26 provinces de la RDC d'un « plan agricole » d'une durée de trois à quatre ans. D'après lui, cette période couvrira les travaux qui s'effectueront entre les experts chinois et congolais. Lesquels travaux qui seront basés sur des objectifs bien précis, sous forme d'engagements que les deux parties seront obligées de prendre. L'évaluation de ce projet devrait se faire à l'issue de chaque année, a-t-il souligné.

Lutter contre la pauvreté et la faim

Si la recette de Jean Charles Okoto aura le mérite de repousser les limites de la pauvreté parmi la population congolaise, il n'en demeure pas moins vrai que, cela ramènerait beaucoup de jeunes à la raison et au sens critique avant de prendre telle ou telle autre décision dont dépend l'avenir du Congo.

L'ambassadeur relève qu' « il est souvent difficile pour la jeunesse d'opérer un choix judicieux quand elle se trouve devant les espèces sonnantes et trébuchant avec un ventre creux ». Pas sûr, que ce soit trompé celui qui a dit que, « le ventre affamé n'a point d'oreille ».

Or, en préconisant ce projet de lutte contre la pauvreté, le diplomate congolais veut, en même temps, sortir les jeunes des carcans des manipulateurs. Une jeunesse éveillée et épanouie est un atout majeur pour le développement de n'importe quel pays, a-t-il soutenu.

Si plusieurs recettes précédemment proposées n'ont pas été suivies d'effets, en voilà une qui vaut une expérimentation assidue. Par ailleurs, il faut reconnaître que Jean Charles Okoto Lolakombe, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, sous le feu de la rébellion de triste mémoire, n'a rien perdu de son patriotisme.