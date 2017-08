Sénégal/Guinée: CHAN 2018 - L'entraîneur du Syli local convoque 18 joueurs

Plus connu, le milieu de terrain a été l'un des joueurs les plus talentueux du CHAN 2016 au Rwanda tandis que l'attaquant Camara qui évolue au Horoya AC a été l'un des meilleurs footballeurs de la phase de groupe de la Coupe de la CAF.

Dans cette liste où on note une majorité de joueurs évoluant au Horoya AC, champion de Guinée en titre, on y retrouve les internationaux guinéens du Syli national (A) Ibrahim Sankho, Sory Sankhon et l'attaquant Sékou Amadou Camara.

Celles-ci précisent : "Le sélectionneur du syli local a reconduit presque les mêmes. On note juste trois absences. Aboubacar Bangoura (Wakriya AC), Aly Badara Camara (Satellite FC) et Aboubacar Camara (Renaissance FC) qui, ont pris part à la double confrontation face à la Guinée Bissau (1-er tour), ne sont pas dans l'effectif".

"Pour ce match aller, Kanfory Lappé Bangoura voyage avec un groupe de 18 joueurs dont deux gardiens, six défenseurs, cinq milieux et cinq attaquants", soulignent les mêmes sources.

