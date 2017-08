Sénégal: Un financement de 4 millions de francs au profit des femmes transformatrices de Kaffountine

"Ceci va permettre une meilleure connaissance de la chaîne de valeur, un développement d'un réseau entre les organisations féminines, une meilleure valorisation des ressources et un plaidoyer efficace auprès des instances de décision et des pouvoirs publics", a poursuivi M, Thiam.

Elle a plaidé pour des "organisations féminines plus structurées, plus respectueuses des standards d'organisation en mettant l'accent sur les critères de qualité pour une promotion d'organisations-modèle au Sénégal".

"Nous sommes là pour échanger avec les bénéficiaires de ce projet que sont les femmes membres de l'UFTK pour recadrer le projet, orienter et prioriser les différentes composantes du projet qui a été ficelé par les femmes elles-mêmes", a indiqué Aminata Mané, par ailleurs présidente de l'Union régionale Santa Yalla, une organisation de promotion et de développement du leadership féminin basée à Ziguinchor.

Mis en oeuvre par l'ADEPA en partenariat avec CCFD-Terre solidaire, l'Agence française de développement et FPH, ce projet couvre la Gambie, la Mauritanie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Cap-Vert, la Sierra Leone et le Sénégal.

