Burkina Faso: Hassane Baadhio - Savant fou ou génie incompris ?

interview

Une seule phrase qui s'étire sur 25 pages et est à même de figurer parmi les meilleurs mondiaux dans sa discipline. C'est l'une des prouesses que revendique notre invité. Fondateur d'un concept qu'il appelle la« géollettrerie », l'homme prétend pouvoir prédire par exemple les résultats d'une élection et déterminer le nom des éventuels buteurs d'un derby.

C'est un solitaire au verbe pondéré et au regard pudique que nous avons rencontré à son domicile de Paspanga dans la matinée d'un mardi du mois d'août naissant de cette année. Hassane Baadhio, c'est de lui qu'il s'agit, est-il un illuminé, un savant fou ou un génie incompris parce qu'en avance sur notre temps? Ce dont on est sûr, c'est que la colère gronde chez ce monsieur pour la raison suivante : le manque de considération pour les chercheurs africains.

Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, dites-nous en quelques mots qui est Hassane Baadhio.

Dans le domaine académique, j'ai fait une première année en droit après mon bac. Mais pour des raisons de santé liées à l'asthme, je n'ai pas pu poursuivre. Aujourd'hui, je suis écrivain et je mène aussi des recherches, notamment dans des domaines scientifiques pluridisciplinaires. Auparavant, j'ai été exploitant agricole en province. J'ai par la suite abandonné cette activité pour me recentrer sur mes productions littéraires et scientifiques.

Ce genre d'activités ne nourrit généralement pas son homme. Etes-vous l'exception qui confirme la règle ?

Effectivement, le problème de vente des œuvres en Afrique est réel. La preuve, quand j'ai publié mon premier livre, intitulé " Hommage à la femme africaine ", je n'ai pu vendre que quelques exemplaires, et en faisant du porte-à-porte.

Aujourd'hui, vous affirmez consacrer une grande partie de votre temps à la recherche. Comment en êtes-vous arrivé là ?

Tout est parti de l'observation. J'étais exploitant agricole et j'aime bien l'alphabet. En observant les plantes pousser, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte d'alphabet, et c'est à partir de là que j'ai su que cet aspect pouvait faire l'objet de recherches. Comme j'étais déjà prédisposé à l'écriture, j' en ai profité pour m'y lancer.

Vous prétendez avoir écrit la plus longue phrase du monde. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ?

Je l'ai intitulée « Le plus long fleuve tranquille des mots ». La phrase fait 25 pages de format A4. C'est aussi le plus long poème probablement qui parle un peu de tout : de la vie, des différentes forces de la tranquillité, des cris et des peurs de l'être humain de façon générale.

Etes-vous sûr de détenir ce record ? Dans nos petites recherches nous avons trouvé une phrase de 50 000 mots.

Non, je n'ai pas fait de recherches en la matière. Je n'ai pas évalué le nombre de mots, mais plutôt celui des pages. J'estime qu'une phrase qui en compte 25 peut constituer un record ou, dans une moindre mesure, figurer parmi les meilleurs au classement en matière de longueur.

Avez-vous entrepris des démarches pour l'homologation de cette phrase ?

Pour le moment non. Mais je compte le faire. L'essentiel pour moi, c'est qu'il faut d'abord que mes travaux soient médiatisés. Avant de faire la demande d'homologation, il faut qu'ils soient certifiés par au moins deux personnalités reconnues à l'international.

Vous êtes aussi à la base de la création d'un concept dénommé géollettrerie. De quoi s'agit-il exactement ?

C'est l'étude de la géométrie des formes et des lettres. C'est une découverte qui permet de mesurer et de quantifier la notion de temps. Dans cette notion, on retrouve le présent, le passé, le futur et les modes littéraires.

Avec cette science, vous évoquez la possibilité de déterminer le nom du candidat victorieux d'une élection présidentielle et même celui des éventuels buteurs lors d'un match. Comment est-ce possible ?

En réalité, cela renvoie à une sorte de sondage et à des réalités mathématiques. J'appelle cela le sondage alphabétique. A partir du nom, j'ai essayé de voir comment l'on peut appréhender des élections à suffrages directs ou indirects, en faisant appel à ce que j'appelle la géomancie électorale, et aux formes des lettres de l'alphabet qui composent le nom ou le prénom de la personne en question.

Cette forme de divination ne se base-t-elle pas sur la géomancie ancestrale, qui est déjà connue depuis la nuit des temps ?

La géomancie est aussi mathématique et c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Dans l'alphabet, si l'on prend le "o", l'on remarquera que la plupart de nos présidents africains dont le nom de famille ou le prénom se termine par cette lettre ont mal fini leur mandat. Ils ont tous eu une fin pas convenable. C'est le cas des Burkinabè Maurice Yaméogo, Saye Zerbo, Jean-Baptiste Ouédraogo, du Zaïrois de l'époque, Mobutu Sessé Séko, et de l'Ivoirien Laurent Gbagbo.

De ces quelques noms, peut-on faire une loi ?

Je ne pense pas qu'il s'agisse de simples coïncidences. S'il y a une probabilité de plus de 50 %, l'on ne peut pas parler de coïncidences. Des exemples hors d'Afrique peuvent tout aussi nous en apporter la preuve : le "d" initial ou final dans le nom ou le prénom d'un candidat à la présidence prédit qu'il sera confronté à une femme ou que ce sera une femme qui le remplacera. C'est le cas de David Cameron en Grande-Bretagne, de David Ben Gourion en Israël et de Donald Trump aux Etats Unis.

Admettons que vous ayez les moyens nécessaires de réaliser vos travaux de recherche ; que proposeriez-vous concrètement aux Burkinabè ?

Il est important de donner les moyens à quiconque veut faire de la recherche. J'ai plus de vingt cahiers qui y sont consacrés. Il est souvent difficile de dire immédiatement à quelqu'un : voilà les résultats de mes recherches. Elles peuvent mettre du temps avant de produire des effets. L'essentiel est de se faire connaître avant que les gens s'intéressent à vous.

Et que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes un illuminé ou un fou ?

C'est justement cela le drame en Afrique. Je fais le lien entre la pauvreté de l'Afrique et le sous-développement de la science sur le continent. Si l'Afrique est pauvre, c'est parce qu'elle ne s'occupe pas de ses savants. Et c'est très dommage ! Tant que nous n'amènerons pas les Africains à avoir confiance en leurs savants, il sera toujours difficile que le continent se développe. C'est vraiment fondamental.

Vous vous considérez donc comme un incompris ?

En Afrique, les recherches n'intéressent pas les gens. Vous m'excusez, mais si j'étais un footballeur et que j'avais inscrit vingt buts dans la saison, on m'aurait applaudi et je serais beaucoup connu. Ailleurs, si vous présentez ces genres de travaux, on va vous respecter. J'ai toujours souhaité que les Africains s'investissent dans l'art, pas dans celui portant sur notre planète terre, mais sur l'art astral. Ce serait le jackpot assuré pour nous, Africains, d'investir dans l'art astral. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai appris qu'une Française a été la première à le faire. Je l'avais bien fait remarquer avant. Il y a des milliards de francs que nous, Africains, perdons aussi bien dans le domaine de l'art que dans celui de la science. C'est dommage !

L'art astral, c'est quoi en français facile?

Cela veut dire qu'il y a des possibilités que l'être humain habite les autres planètes bientôt. Et quand la Française en question s'en est inspirée pour faire des tableaux, la presse à travers le monde en a parlé. Alors que quatre ou cinq années plus tôt, j'avais écrit pour dire aux Africains de s'y intéresser.

Ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres priorités sous nos tropiques, tels que la santé, l'alimentation, l'approvisionnement en eau potable, etc ?

Je vais vous dire une chose : la charrue a été inventée en Egypte il y a de cela 5500 ans, il y a donc 55 siècles. A l'heure où je vous parle, il se trouve qu'il y a des endroits au Burkina Faso où il n'y a pas de charrue. L'Afrique noire est pourtant en contact avec l'Egypte depuis longtemps. On aurait donc pu faire cette révolution agraire depuis! Si le problème alimentaire se pose, c'est donc plutôt du fait d'un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut le changer. On ne comprend pas beaucoup de choses ici en Afrique. L'esprit scientifique n'y est pas ; l'esprit artistique non plus. Ce sont pourtant des bases du développement du continent. Par exemple, il n'y a aucun savant noir qui est resté en Afrique et qui a eu à faire une découverte et que l'on peut montrer en disant : voici un savant africain. Il faut qu'il aille ailleurs. Lorsque je prends un dictionnaire ou une encyclopédie, il n'y a le nom d'aucun savant noir qui ait fait une invention. Prenons tout simplement le cas d'un Etat comme les Pays-Bas. On y trouve un nombre important de savants. Pourtant, de par sa population et sa superficie, il s'agit d'un petit pays.

Dans le domaine de la recherche, avez-vous une organisation au niveau nationale à laquelle vous êtes affilié ?

Je ne suis affilié à aucune organisation. Je m'exprime en indépendant. A ce sujet, j'ai rédigé un article de vingt pages que je vais soumettre aux organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme pour inciter à bien parler de la science, de l'art et de la littérature en Afrique. Il y a beaucoup de combats que je souhaite mener dans ce sens. Il faut que nous, Africains, arrivions à fabriquer nos propres savants et à les reconnaitre.