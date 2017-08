Congo-Kinshasa: Devoir de vérité

Le président de la République, Joseph Kabila, avait dit, haut et fort, le 6 décembre 2006, à son investiture solennelle à l'occasion de son premier quinquennat, « fini la récréation » et que les portes des prisons seraient désormais « ouvertes » pour tous les dirigeants véreux. Cette déclaration avait été vivement applaudie par les Congolais.

Seulement voilà, cette déclaration, bien que solennelle, est restée lettre morte durant les deux quinquennats démocratiques que le Raïs a passés à la tête du pays. Le détournement des deniers public et bien des crimes économiques sont restés impunis aussi longtemps que cela concernait les hommes forts du régime. La conséquence est que le Congo-Kinshasa, selon les dires des officiels, perd chaque année plus de 15 milliards Usd à la suite non seulement de la fraude fiscale, du coulage des recettes publiques mais aussi de détournement des deniers publics par ses dirigeants.

De mémoire de Congolais, ces dix dernières années, aucun homme fort du régime n'a été traduit en justice pour détournement des deniers publics ou pour tout autre crime économique. Pourtant, plusieurs personnalités politiques, de l'armée et de la police ou encore du monde des affaires ont été éclaboussées dans des dossiers sales sans que les cours et tribunaux ne puissent s'en saisir.

Le règne de l'impunité a été toléré par le régime en place. En RDC, bien des personnalités politiques et de l'armée mènent une vie de pachas, avec de l'argent de l'Etat, sans qu'aucun service public ne leur demande des comptes.

Dès lors, la lettre datée du 4 août 2017 et adressée au Procureur général de la République, du conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux tombe à pic. Huit dossiers judiciaires ont été transmis au PGR qui devra enquêter sur des cas de fraude fiscale, de détournement des deniers publics et autres crimes économiques qui font perdre à l'Etat congolais des milliards de dollars.

Les Congolais ont droit de connaître la vérité sur la gestion du pays par les dirigeants. La balle est désormais dans le camp de la justice qui doit sévir et surtout mettre fin au règne de l'impunité en RDC. Devant la loi, les Congolais sont égaux.