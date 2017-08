Guinée: Journée internationale de la jeunesse - Les problématiques liées à la jeunesse au menu du jour

Le ministère de la jeunesse guinéenne à l'instar des autres pays du monde a célèbré la journée internationale de la jeunesse samedi 12 août 2017 sous la présidence du premier ministre Mamady Youla.

« Les jeunes édifient la paix » est le thème retenu pour la 17ème édition de la journée internationale des jeunes. Des cadres dugouvernement et des partenaires financiers ont pris part à la cérémonie.

Dans son discours le représentant de l'UNFPA en Guinée Cheick Fall, a souligné que la génération des jeunes d'aujourd'hui grandit dans une période de crise de conflit et de catastrophe.

« Malgré tout cela, elle peut associer aux efforts nationaux et mondiaux en vu de prévenir et de résoudre les conflits. La construction de société pacifique cohérente et résiliente ne peut se faire sans une participation et intelligente de la jeunesse ».

Le poursuivant, Il a ajouté, « Si nous voulons un monde plus pacifique nous ne pouvons plus permettre d'oublier les jeunes. Nous devons les écouter et travailler avec eux », a avancé M. Fall.

Le ministre de la jeunesse, Moustapha Naité, a indiqué que la célébration de cette journée constitue une occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse ainsi que de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaire de la société.

« Pour nous responsables en charge de ce secteur, il s'agit d'une célébration annuelle des jeunes femmes et hommes en tant qu'acteurs essentiels du changement, mais aussi d'une opportunité d'attirer l'attention internationale sur les défis et les épreuves auxquels ils font face ».

De son coté le premier guinéen, Mamady Youla a déclaré que c'est une occasion d'initier d'importances actions du gouvernement en faveur des jeunes de Guinée. « Il s'agit en particulier de la poursuite du processus de mise en place du conseil national de la jeunesse de