La compétition des métiers est un maillon qui va permettre de promouvoir la formation professionnelle, améliorer l'offre de formation professionnelle et de faire en sorte que la plupart des jeunes qui sont dans le secteur informel qui sachent faire quelque chose, puissent montrer qu'ils ont des capacités à offrir au monde de l'emploi pour leur insertion sociale que toute la jeunesse demande à cor et à cri.

Lorsqu'on regarde notre tissu industriel, il n'est pas encore développer. Or, pour développer le tissu industriel, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. En participant à cette compétition, on développe en même temps la qualité de la main-d'œuvre dont les industries auront besoin. Mais, on forme en même temps, la main-d'œuvre sur la matière que les industries utilisent. De telle sorte que l'un dans l'autre, lorsque l'industrie a besoin de matériel, ils le font fabriquer par le centre et vice-versa. Du coup, on a un cycle de renouvellement qui se met en place.

Pour cette participation, nous avons les Australiens, Canadiens, Suédois et des Taïwanais. Cette année, 49 métiers seront en compétition. Dans chaque métier, le premier aura une rétribution financière de 3 à 6 millions de F CFA, une attestation qui fait que s'il était un apprenant qui n'avait pas le niveau universitaire, cela lui donne droit d'aller dans un centre de formation universitaire. Les autres ont des attestations qui les dispenseront d'un certain nombre de formalités lorsqu'ils vont chercher de l'emploi.

Ce n'est pas perdu d'avance, mais c'est une expérience très intéressante. Car, elle permet au niveau des industriels, des centres de formation, de pouvoir faire un brassage qui permet de développer la qualité de la main-d'œuvre que nous n'avons pas et de développer les industries autour des centres de formation. A notre retour, nous allons mettre en œuvre progressivement cette expérience qui permettrait qu'autour d'un centre de formation, comme le centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré, le CFPIB de Bobo-Dioulasso, on puisse mettre en place des petites industries. Si, nous avons 100 à 300 industries à Ziniaré, 1000 à 2000 à Bobo-Dioulasso, nous allons mettre en place un tissu industriel qui va propulser la formation professionnelle.

