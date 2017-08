Burkina Faso: AGBF - La gestion des mines préoccupe des géologues

De plus, il a indiqué que de nombreuses sociétés minières en exercice ne disposent pas de permis d'exploitation. L'opacité du milieu, l'absence d'intégrité des acteurs ainsi que la faiblesse du contrôle, constituent, d'après lui, des causes à ce phénomène. «Il faut que les mines ne soient pas minées par la corruption», a déclaré Nacanabo Sagado.

La corruption a constitué le propos du secrétaire exécutif adjoint du Réseau national de lutte anti-corruption (REN/LAC), Nacanabo Sagado. Tirant son exposé d'un rapport publié en 2014 par sa structure, celui-ci a fait savoir que le milieu des mines est fortement gangrené par le fléau. Il en a voulu pour preuve, la Société minière Kindo Adama et frères (SOMIKA) qui, à l'entendre, compte à elle seule, une vingtaine de titres et trente sites d'exploitation.

Il a cité, entre autres, les métaux précieux tels que l'or et le diamant et les substances énergétiques à savoir l'uranium. Tout en saluant la création d'un cadre légal approprié pour l'exploitation des mines, M. Ouédraogo a déploré quelques insuffisances, en l'occurrence, le manque de vue d'ensemble sur le suivi-contrôle du secteur et le manque de ressources humaines qualifiées pour assurer le contrôle et suivi de l'exploitation de l'or par les sociétés minières.

De ce fait, le monde des mines a connu trois grandes périodes d'organisation et de gestion. De 1960 à 1990, a-t-il confié, l'Etat était le seul acteur sur le terrain et les activités minières étaient financées sur fonds publics.

En organisant une conférence publique sous le thème : «Critiques sur la gestion du secteur minier au Burkina Faso», le samedi 12 août 2017 à Ouagadougou, l'AGBF veut contribuer à faire un diagnostic des forces et des faiblesses du secteur des mines, analyser le contexte national et dégager des recommandations pertinentes pour que l'or profite mieux aux Burkinabè.

