Burkina Faso: Société africaine de pneumatiques - Paul Kaba Thiéba promet de lutter contre la fraude

Lors de sa tournée dans des unités industrielles de Bobo-Dioulasso, le lundi 31 juillet 2017, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a visité la Société africaine de pneumatiques (SAP Olympic). Cette visite a permis au chef du gouvernement de s'enquérir des réalités de production de l'usine spécialisée dans la fabrication des pneumatiques.

Il y a découvert les réalités existentielles de la Société. De la section «Calendre chape» au magasin de stockage des produits finis, en passant par la section «Vulcanisation carcasses», Paul Kaba Thiéba a pu découvrir la chaîne de fabrication des matériaux de pneumatiques.

«Nous avons vu des ouvriers et des techniciens qui font un travail de qualité», a laissé entendre le Premier ministre, à l'issue de la visite guidée des différents compartiments de la SAP Olympic. Après quoi, Paul Kaba Thiéba s'est entretenu avec l'équipe dirigeante de la société.

Il ressort de cet entretien que l'entreprise est confrontée à des problèmes d'ordre commercial, liés à la fraude. Il s'agit notamment des pneumatiques provenant de pays étrangers. Ces produits frauduleusement introduits au Burkina Faso, peuvent se vendre sur le marché jusqu'à 60% moins cher que ceux de la SAP Olympic, selon son directeur général, Hayouba Niaoné.

Abondant dans le même sens, le directeur commercial et marketing de la société, Salifou Tinto, a indiqué qu'une étude de marché faite récemment, a révélé qu'en matière de pneumatiques et de chambres à air pour engins à deux (2) roues, le Burkina Faso a un marché potentiel de plus de 10 milliards de F CFA par an.

Ce qui est loin du chiffre d'affaires annuel, moyen actuel de SAP Olympic, qui s'évalue à un peu moins de 4 milliards de F CFA. Comme conséquences directes de la fraude, le DG Niaoné a cité la mévente des produits, et la sous-exploitation des capacités de production de l'entreprise.

«Près de 1,4 milliard de F CFA de produits finis sont toujours en magasin en ce moment, en attente de preneur, et des trois équipes de 500 ouvriers qui se relayaient par jour, on est passé à une seule de 280 travailleurs», a-t-il révélé.

Promouvoir la consommation des produits nationaux

Pour le chef du gouvernement, «ce n'est pas agréable de voir qu'une usine comme la SAP Olympic, qui a des capacités importantes de production d'articles de bonne qualité, ne puisse utiliser qu'un tiers de son personnel ouvrier». Et de reconnaître que «c'est difficile de pouvoir résister à une concurrence d'une telle nature».

La fraude, a-t-il poursuivi, est un problème fréquent dans le monde industriel burkinabè, et mérite d'être pris à bras-le-corps.

«A travers les constats que j'ai faits en visitant plusieurs unités industrielles dans la région, je me suis aperçu que c'est un problème transversal», a souligné le Premier ministre tout en promettant d'instruire le ministre du commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, et celui de l'Economie et des Finances de proposer rapidement des solutions idoines en rapport avec le Groupement professionnel des industriels (G.P.I) en vue d'assainir ce secteur pour la survie et la pérennité de ces unités industrielles.

Sans être contre la libéralisation du marché, le DG de la SAP Olympic a souhaité que le gouvernement prenne des mesures d'assainissement du marché, au profit des entreprises nationales.

Il a, par ailleurs, noté avec satisfaction que le Premier ministre a pris des mesures en vue de la promotion de la consommation des produits alimentaires nationaux, et dit être convaincu que l'extension de telles mesures aux produits industriels locaux fera un grand bien aux entreprises industrielles en général, et à la SAP Olympic en particulier.

Dans ce sens, il a souhaité voir le gouvernement promouvoir la collaboration avec les sociétés de montage, sur le sol burkinabè, d'engins à deux (2) roues et avec les différents services de l'administration publique, utilisateurs d'engins à deux (2) roues.

A ce sujet, Hayouba Niaoné a pris l'exemple de la mairie de Ouagadougou dont il a, au passage, félicité et remercié, le premier responsable, Armand Béouindé qui a pris la décision de s'adresser désormais à la SAP en vue de la livraison des pneumatiques pour son parc d'engins à deux (2) roues. Le locataire de la Primature a, pour sa part, promis que le gouvernement s'attaquera à ce fléau.

«Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités et toutes les mesures pour protéger le marché national contre la fraude», a-t-il affirmé.

Pour lui, «étant un pays enclavé, si la fraude venait à envahir nos marchés, nos unités industrielles seront asphyxiées. Et le risque qui peut en découler, est la désindustrialisation de notre pays».

Le DG de la SAP Olympic a dit nourrir «beaucoup d'espoir» après ce passage du chef du gouvernement, surtout, a-t-il insisté, qu'il s'est fait accompagner par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou.