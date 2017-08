Maroc: La Méditerranée regorge d'opportunités économiques

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

«Nous voulons faire en sorte qu'on ne parle plus de Nord et de Sud, mais qu'on crée des intérêts croisés et des alliances», a-t-il conclu.

Il s'est dit favorable à une approche selon laquelle l'Europe et le Sud travaillent de concert. «Ce n'est pas l'Europe parlant au Sud, c'est l'Europe travaillant ensemble avec le Sud», a-t-il insisté, ajoutant que le rôle du Secrétariat général est d'assurer le suivi de l'application des décisions prises lors des réunions annuelles des ministres des Affaires étrangères de l'UpM, complétées par les rencontres trimestrielles des hauts fonctionnaires des pays membres, tenues à Barcelone et Bruxelles.

Si l'UpM, qui fêtera l'année prochaine son 10ème anniversaire, n'existait pas, il aura fallu la créer, car il est plus évident que jamais que nous avons besoin d'un cadre de coopération, de dialogue et de partenariat, a-t-il poursuivi.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.