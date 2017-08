Burkina Faso: Le bureau SYNATIC de Sidwaya tient ses militants en éveil

« Il est regrettable de voir qu'aujourd'hui, Sidwaya paraît en noir et blanc à cause d'une panne de sa machine », a déploré Ruffin Paré. La faute, selon lui, aux procédures administratives qui ne tiennent pas compte des spécificités d'un organe de presse.

« Il se décline principalement autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs des médias publics, de la reconstitution des carrières et l'octroi d'équipements et d'infrastructures aux EPE », a-t-il rappelé.

« Nous sommes dans le processus en vue de sélectionner les cabinets ou consultants chargés de conduire l'étude pour la transformation des Editions Sidwaya et la RTB en société d'Etat. En principe, d'ici la fin du mois, on devrait pouvoir identifier ce cabinet », a indiqué, en sus, Rabankhi Abou-Bâkr Zida.

Aussi, des démarches ont été entreprises auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et qui permettront dans les mois à venir, aux travailleurs partis en retraite et qui ne bénéficient pas de pension, de voir leur situation régularisée, a-t-il annoncé.

Huit mois après la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC), la section Sidwaya du syndicat veut tenir ses militants en éveil par rapport à la mise en œuvre de la convention. Le bureau du SYNATIC des Editions Sidwaya a en effet organisé une journée d'informations, le vendredi 11 août 2017 à Ouagadougou.

Le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) section Sidwaya, a rencontré ses militants, le vendredi 11 août 2017 à Ouagadougou. Il a fait le point du processus de mise en œuvre, à Sidwaya, du protocole d'accord signé, le 29 décembre 2016 entre le gouvernement et le syndicat des journalistes.

