Ile Maurice: Peroomal Veeren - L'insolent

Quant à la chaîne en or valant Rs 1 million qu'il portait et qui a été saisie récemment, c'était un héritage de son papa, qui, lui aussi, n'est plus de ce monde.

Mais pas Peroomal Veeren. Alors que d'autres avant lui ont hésité à parler de leur fortune, lui, ne s'est pas fait prier et a clamé haut et fort que la sienne s'élevait à Rs 650 millions. Où est caché l'argent?

Mais un jour, il se fait arrêter. Et c'est là que tout aurait commencé, dit-il. «Dan prizon ki monn démaré. Ti bizin kass pou pey avoka akoz mo ti kondané inzistéman.» Il aurait alors noué des liens avec des trafiquants, rencontré des étrangers condamnés pour trafic et tissé son réseau.

