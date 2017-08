Angola: Le MPLA va combattre les asymétries régionales, dit João Lourenço

Enfin, Le candidat du MPLA à la présidence a encore cité, comme réalisation du gouvernement du MPLA à Lunda Norte, la réfection et l'élargissement de la piste de l'Aéroport de Kamakenzo, inauguré le 10 août dernier et sur lequel atterrissent déjà des avions long courrier.

Citant d'autres réalisations du parti au pouvoir, Lourenço a dit que le gouvernement actuel avait également construit, à Lunda Norte, un Centre Maternel et Infantile, une Centrale de captage, traitement et distribution de l'eau, qui seront inaugurés dans les tous prochains jours.

A ce propos, Lourenço a plaidé pour la mise en place des infrastructures qui puissent permettre de transformer le minerai dans les zones d'extraction, et donner aux jeunes un emploi qualifié et diversifié.

Dans un rassemblement populaire organisé dans la périphérie du chef-lieu de la province de Lunda Norte, João Lourenço a souligné la nécessité de changer le cadre actuel dans les provinces diamantifères de Lunda Norte et Lunda Sul, caractérisé par deux employés seulement: La Fonction publique et l'Industrie minière d'exploitation de diamants.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.