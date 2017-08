Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «C'est le devoir de Pravind Jugnauth de déposer devant la commission drogue»

Lors de cette campagne, Peroomal Veeren a dit avoir remis de l'argent, soit entre Rs 24 et Rs 30 millions, à Gianchand Dewdanee, qui l'aurait, à son tour, donné à Mahen Gowressoo. Or, à sa descente d'avion, le même jour, Pravind Jugnauth a qualifié ces allégations de «blague de mauvais goût»

Par exemple, selon elle, deux ans se sont écoulés depuis la conclusion du rapport Parry sur l'organisation des courses hippiques et les liens avec le blanchiment d'argent et la drogue. «Pourquoi ce gouvernement n'a rien fait ?

Pravind Jugnauth a soutenu que «la mafia est aidée par certains membres de l'opposition». Il va même plus loin en affirmant que «j'ai la preuve que les gens ont importé de la drogue au vu et au su de tous». Le Premier ministre a parlé de complicité partout, notamment au sein de la police, de la douane, de la poste et d'autres institutions.

«J'invite Pravind Jugnauth à déposer devant la commission d'enquête. C'est son devoir solennel.» Cette invitation a été lancée par le leader de l'opposition, et également leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval, dans une déclaration à l'express, après les propos tenus par le chef du gouvernement à Quartier-Militaire, dans la matinée du dimanche 13 août. Ce dernier a égratigné les bleus, ainsi que les membres du Parti travailliste (PTr), en disant que «pendant dix ans, le règne du PTr et du PMSD a toléré les trafiquants de drogue».

