Sénégal: Accompagnement des PME - ABCO Bourse et M&A Ventures se liguent

Cet accompagnement englobe tous : les volets stratégiques, managériaux, techniques, gouvernance, business développement afin de leur garantir d'être plus compétitives plus structurées.

Pour rappel, ABCO Bourse est une Société de Gestion et d'Intermédiation spécialisée dans le courtage en produits de placement, la conservation des titres, le marché des capitaux propres, la gestion sous mandat, le conseil en investissement, l'ingénierie financière etc... .

Et M.Diop d'annoncer que la Brvm va mettre en place un fonds pour accompagner ces entreprises à se mettre à niveau sur le plan financier, comptable et juridique par le biais de renforcement de capacités.

La société de capital-investissement M&A Ventures et la société de gestion et d'intermédiation ABCO Bourse ont ce jeudi 10 Août 2017 à la signature d'un accord de partenariat en présence de Monsieur Khassim Diop, Directeur national de l'antenne de la Bourse régionale des valeurs mobilières(Bvrm) à Dakar.

