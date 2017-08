Tunisie: Il n'est pas interdit en Tunisie

A l'heure d'Internet, nous avons simplement tapé «Fipronil Tunisie» dans la barre de recherche, pour que plusieurs sites internet tunisiens apparaissent pour nous proposer la solution miracle pour se débarrasser très aisément «des cafards, des fourmis et des blattes».

Ce sont principalement des produits en provenance d'Allemagne et qui promettent des miracles. «Après dépôt du gel, les insectes consomment la substance active et reviennent à leurs nids pour contaminer leurs congénères jusqu'à disparition complète de toutes les colonies», peut-on lire sur l'un des sites de présentation du produit. Selon le même site, le procédé miracle a fait ses preuves non seulement dans les sociétés d'hygiène et les collectivités, mais dans la restauration et l'hôtellerie, les industries agroalimentaires et les établissements de santé. Mais alors ? Ces revendeurs du fipronil et leurs clients prennent-ils les précautions nécessaires pour que ce puissant pesticide ne se retrouve pas dans nos assiettes ?

Les mauvais conseils d'experts

Pour en avoir le cœur net, nous avons contacté l'une d'eux et nous avons prétendu avoir une ferme avec un grand poulailler infesté de fourmis et de cafards. L'opératrice qui prend notre appel semble être une commerciale et nous affirme qu'un expert technicien va nous appeler. L'appel ne tarde pas, et voilà qu'un monsieur nous explique au téléphone que notre problème n'a qu'une solution : le Goliath Gel. Un gel puissant à base de fipronil.

«Sous forme de gel, on peut très bien mettre du fipronil à l'intérieur du poulailler sans aucun risque pour la santé des poules», nous dit le monsieur. Il assure être déjà intervenu sur des élevages de poules et de lapins et même dans des entrepôts où sont stockés du blé et du riz. Lors de notre conversation, à aucun moment «l'expert» ne nous informe sur les risques, encore moins d'éventuelles précautions à prendre. L'entreprise se targue pourtant d'être «agréée par le ministère de la Santé».

Nous ne sommes pas arrêtés là, et nous avons contacté une deuxième entreprise, spécialisée dans la vente de solutions insecticides. Le site web de l'entreprise laisse cette fois penser que celle-ci est plus sérieuse. Le chef de la PME nous met directement en contact avec son épouse, une vétérinaire d'après ce qu'il nous dit.

Maîtrisant parfaitement le sujet et posant des questions pour en savoir davantage sur notre poulailler hypothétique, la dame nous conseille d'emblée de faire le ménage. Selon elle, ce qui fait défaut, c'est essentiellement l'hygiène dans notre poulailler.

«Avant de penser à n'importe quel insecticide, faites d'abord nettoyer votre poulailler et le débarrasser de toute chose qui pourrait abriter des cafards, nous explique-t-elle. Vous devez également colmater toutes les brèches de l'entrepôt pour éviter que les cafards n'y fassent des nids et assurez-vous que les égouts soient bien recouverts».

Enfin, en bonne professionnelle, la dame nous explique la manière d'utiliser le produit en toute sécurité, sur les murs extérieurs de l'entrepôt et pas en présence des poules.

Pas de traces de fipronil dans nos aliments

En fait, en Tunisie, le fipronil n'est pas une substance interdite. Toutefois, selon le secrétaire d'Etat à la Production agricole au sein du gouvernement d'union nationale, Omar El Behi, son usage est strictement contrôlé. «Sous forme de gel, il se limite aux animaux domestiques : chiens et chats», dit-il. «Depuis 2014, il n'y a pas eu d'importation de cette substance sous une autre forme. A ma connaissance, ce produit n'est pas et ne doit pas être utilisé dans des poulaillers ou dans l'industrie agroalimentaire, son usage est interdit», déclare-t-il à La Presse.

Du côté du ministère de la Santé, Mohamed Rabhi, directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement, se veut rassurant : «Les analyses que nous faisons régulièrement sur des produits alimentaires divers montrent qu'aucun résidu du fipronil n'est présent».

Pourtant, le fipronil figure sur la liste des pesticide homologués en Tunisie en 2016, mais à faible concentration (0,5%). Son utilisation est autorisée notamment sur les pommes de terre. L'Organisation mondiale de la santé considère pour l'instant le fipronil comme une substance «modérément toxique» pour l'homme, mais comme l'opinion publique européenne s'inquiète et demande des clarifications, l'opinion publique tunisienne est également en droit de réclamer plus d'informations et de vigilance.