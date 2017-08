Tunisie: Economie, lutte contre la corruption et bavardages...

Les aléas de production du phosphate, du gaz et du pétrole grèvent toujours notre économie.

Après une relative embellie, les blocages de production ont repris, causant une perte annuelle de 2.000 milliards. Sit-in prolongés, routes coupées, sites de production fermés. Pendant plusieurs mois, la région de Tataouine, en sédition, a réclamé emplois et recrutement préférentiel pour les jeunes de la région. A cet égard, la décision présidentielle du 11 mai dernier, de déployer l'armée sur les sites de production, n'a pas empêché (le 20 mai) certains habitants de fermer une usine de traitement de pétrole, gardée par l'armée. A Kébili, les négociations bloquent toujours avec les contestataires, malgré une offre gouvernementale incluant, entre autres, 2.000 emplois. Que ces contestataires exécutent, moyennant subsides, un « plan B » qui vise la chute du gouvernement, cela est, pour l'instant, de l'ordre des bavardages...

En attendant, la fermeture des pipe-lines de Perenco et d'El Borma contraint la Steg à importer du gaz. Encore de l'argent perdu... .

Autre faille, plus ancienne, que notre pays traîne comme un boulet : il s'agit du secteur public. Vermoulu dans ses infrastructures et ses méthodes de travail, et gangréné par la corruption. Celle-ci affecte en priorité les marchés de l'Etat, nous faisant perdre, chaque année, 4.000 milliards. A titre d'exemple, le scandale de la policlinique d'El Omrane, couvant depuis des mois et récemment médiatisé: ordonnances fictives, délivrées pendant des années, à des personnes décédées ou inexistantes... petit exemple d'une corruption ordinaire, chevillée aux entreprises publiques. Toujours dans le secteur public, des centaines de milliards sont dépensés par l'Etat pour maintenir à flot des institutions caduques et largement déficitaires.

Ainsi, le déficit croissant des caisses de sécurité sociale, celui de la Cnam, imposent régulièrement l'intervention financière de l'Etat. Toutes ces anomalies appellent une réforme en profondeur de la fonction publique, tant dans sa vocation que dans son mode de fonctionnement. L'Etat doit redéfinir les secteurs où il continuera à jouer son rôle de bailleur de fonds et d'autres où il devra se désister, ouvrant la voie à une possible privatisation de certaines institutions.

Autre fuite des capitaux : la caisse de compensation prélève chaque année 4.000 milliards dans le trésor public, somme dont la majeure partie profite à des citoyens qui n'en ont pas vraiment besoin. Là encore, il s'agit d'une pratique à reconsidérer. Pourtant, ce dossier n'a jamais été sérieusement abordé ou alors de façon très timorée. Est-ce la perspective d'une réaction musclée de la part de la centrale syndicale, ou la crainte de heurter une opinion publique soucieuse de conserver la plus infime de ses prérogatives ?

Toutes ces sorties d'argent ne sont pas compensées par des investissements suffisants. La nouvelle loi sur l'investissement, entrée en vigueur le 1er avril dernier, n'a pas encore réussi à convaincre les promoteurs. Pourtant, cette loi, axée sur les investissements privés et le développement régional, va de pair avec une simplification des démarches requises: suppression du nombre d'autorisations, révision des cahiers des charges, allégement des procédures administratives.

Malgré ce côté attractif, les investisseurs demeurent réticents : ainsi, une récente enquête sur 1.200 entreprises, a révélé que celles-ci hésitaient encore à investir. Le risque sécuritaire, l'instabilité politique, voire un certain manque de clarté quant au nouveau cadre juridique de la loi, font frein. En vérité, la confiance perdue met du temps à revenir et un texte de loi, même allégé et permissif, ne suffit pas toujours. En attendant, les investissements manquent à l'appel.

Dans ce contexte d'une économie défaillante, la décision du chef du gouvernement d'entamer une lutte contre la corruption demeure la seule note positive dans un paysage politique plutôt morose. L'arrestation de Chafik Jarraya, première de la série, a eu le mérite de mobiliser l'opinion publique et de faire souffler un vent d'optimisme : malgré le marasme économique, quelque chose comme l'espoir d'une justice restaurée a envahi les Tunisiens. Au sein des administrations, comme chez les petits malfrats, une atmosphère de suspicion et de méfiance a jailli, créant, de proche en proche, un effet dissuasif.

Même si la route reste longue, et que, de l'aveu de Chawki Tabib, les grands corrupteurs restent en liberté, Youssef Chahed a eu le mérite de faire le premier pas sur un chemin difficile, se hissant par là, à la stature d'un homme d'Etat.

Curieusement, cette campagne anticorruption, de nature économique et sociétale, car fondamentalement dirigée contre une cause majeure de fuite des capitaux, a déclenché des réactions de stricte politique politicienne au sein des partis. Bel exemple de la manière dont on déplace un problème, en le dénaturant au passage.

Pour ce qui est d'Ennahdha et Nida, leur acquiescement, très laconique, à la démarche de Chahed, a vite fait de se transformer en un mécontentement, suivi d'injonctions à arrêter tout cela. Il y a quelques jours, notre vénérable Cheikh, prétendant sauter dans la modernité par la seule grâce d'une cravate, a déclaré, coup sur coup, que la corruption était du seul ressort de la justice (donc que l'exécutif n'avait rien à y voir) et que Youssef Chahed avait intérêt à se tenir loin de l'élection présidentielle de 2019.

Cette bavure, en apparence hors sujet, atteste de la colère du Cheikh, ennuyé par la cote de popularité du chef du gouvernement et sentant se préciser les menaces : son député, propriétaire de la compagnie Syphax Airlines, accusé de corruption, preuves à l'appui, sans compter les révélations imminentes de l'instance de lutte contre la corruption où des dossiers semblent concerner les deux grands partis au pouvoir. A partir de là, chacun y est allé de sa déclaration : analyses, commentaires en boucle et les bavardages se sont multipliés, relayés par les médias...

Quant à Nida, il n'est plus que l'ombre de lui-même : un parti émietté en un grouillement de « particules ». Dès lors, le parti initial et ses « rejetons » gardent un silence prudent, car Nida risque aussi d'être éclaboussé par les révélations de Chawki Tabib.

En vérité, aucun parti ne se préoccupe sérieusement du marasme économique du pays (s'il n'y contribue pas... ). Chacun essaie de sauver son clan, sans perdre de vue les prochaines élections. Dès lors, nos politiciens et derrière eux les médias occupent la canicule en bavardages : déclarations, contre-déclarations, ripostes, menaces parfois... .D'ailleurs, que pourraient bien dire d'autre les deux grands partis (Ennahdha en particulier) sur le problème aigu de la faillite économique ? Avouer qu'ils y ont largement contribué lors des gouvernements de la Troïka ? Quant à l'avenir économique du pays, ils n'ont ni programme, ni solutions à proposer. Leur seul programme consiste à ne pas perdre leurs privilèges (financiers surtout) et, pour certains, à accéder au poste suprême.

En somme, une politique à courte vue, qui élude l'essence de l'action politique, action à la fois économique et sociétale, incluant des propositions pour résoudre la crise économique. De ces acteurs-là, il n'y a rien de bon à attendre, mais plutôt des craintes à cultiver. On est parvenu au point où le gouvernement d'union nationale pourrait être rebaptisé « gouvernement de méfiance nationale »...

En définitive, si tout est politique, il y a mille manières de faire de la politique, la plus triviale étant de commenter (approuver ou dénigrer), sans autre forme d'action positive. Heureusement qu'entretemps, certains dirigeants travaillent, sans commentaires !