Afrique: BOA Burkina Faso - Un résultat net de 6,575 milliards au 1er semestre 2017

Le contexte est certes difficile, mais avec les perspectives à venir, la BANK OF AFRICA au BURKINA FASO œuvre à maintenir et à renforcer sa position sur le marché bancaire du pays ainsi qu'à préserver sa rentabilité. La banque a aujourd'hui un bon maillage du territoire avec une présence sur l'ensemble des régions du pays avec 51 points de vente.

Le Produit Net Bancaire augmente de 7,0% entre juin 2016 et juin 2017 et se chiffre à 17,2 Milliards de FCFA. De même, le résultat brut d'exploitation est en hausse de 4,6% et se chiffre à 8,775 milliards.

Du bon cru. La Banque of Africa (BOA) du Burkina Faso se porte bien. Elle affiche un résultat net de 6,575 milliards au premier semestre 2017 en hausse de 9,5% par rapport au premier semestre 2016 et en avance de 10,4% sur le budget, preuve de la bonne résilience de la banque dans un contexte économique difficile.

