Tunisie: Le réseau opérait dans plusieurs gouvernorats

Il s'est avéré que 80% des sites et des données tunisiens sont hébergés dans des… Plus »

Il a constaté un dysfonctionnement au sein de cet abattoir et certaines anomalies dont on cite la non-réparation de la petite station d'épuration endommagée depuis belle lurette et qui devrait éliminer les odeurs nauséabondes. Par conséquent, il a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire qui se poursuit actuellement pour jeter la lumière sur le réseau en question.

Il est à noter que cette affaire remonte à la veille de l'Aïd, le samedi 24 juin, où la brigade de recherches et d'investigations de Sousse a saisi près d'une tonne de viande rouge avariée dans un abattoir anarchique sis dans la région de Boukhzar et 5 tonnes de viande avariée cachées dans des voitures.

Les arrestations ont concerné aussi quelques responsables régionaux complices dans cette affaire qui a intrigué l'opinion publique. L'enquête a révélé l'existence d'un réseau qui opérait dans plusieurs gouvernorats et abattoirs municipaux impliquant des marchands, des spéculateurs et responsables de sociétés .....

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.