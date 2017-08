Madagascar: Airtel Madagascar - Airtel Beach Party un nouveau succès

Toofan. Après le passage de Shyn, THT, Odyai, One Lio, Jerry Marcos et quelques invités-surprises, les spectateurs ont finalement pu apprécier en live les performances du groupe Togolais Toofan.

Plusieurs artistes de renommée internationale et nationale ont, comme prévu, mis le feu à la scène du Airtel Beach Party le 06 août dernier avec 11 heures de spectacle non-stop et diverses animations qui ont rempli à ras bord le programme de l'évènement jusqu'à deux heures du matin.

Un moment unique concocté pour les petits et les grands pour s'amuser et se divertir tout en profitant du beau temps de la Cité des Fleurs.

