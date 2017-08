Cameroun: Pr Vincent-Sosthène Fouda - "Il existe un mauvais patriotisme sachons nous en détourner".

Le président du MCPSD le professeur Vincent-Sosthène FOUDA après les émissions dominicales de ce 13 août invite les camerounais à plus de vigilence face aux dérives et à l'enfermement dans lequel veulent nous conduire certain. Pour lui, il existe un mauvais patriotisme

Le mauvais est celui dans lequel veut nous enfermer le gouvernement, il est primaire et aveugle, il prône la xénophobie aujourd'hui et dresse les camerounais les uns contre les autres. C'est ce à quoi nous venons d'assister sur tous les plateaux de télévision en ce 13 août 2017.

On ne peut pas rêver de drapeau national en demandant que d'autres fils de la Nation soit brûlé, on ne peut pas demander de respecter les armories et autres sceaux du pays tout en déconstruisant pierre par pierre l'unité nationale si chèrement acquise, en exhibant de manière malsaine et satisfaisante les blindés et les canons contre son propre peuple.

Il existe un bon patriotisme. C'est celui de l'amour. L'amour de son pays. C'est-à-dire l'amour de ses nombreux lacs, de ses superbes montagnes, de ses paysages verdoyants et variés, de sa faune et de sa flore.

Oui le Cameroun est vraiment beau ! Le vrai patriote rêve de sauvegarde de ce merveilleux environnement dont la Providence à doté cette dame toujours enceinte qu'est le Cameroun.

Nous devons rêver ensemble d'abandon de l'intolérable, de la recherche de la gloire personnelle.

Nous devons voir à l'horizon un monde éducatif au service du développement c'est à dire de l'épanouissement de tous et de chacun.

Nous devons rêver d'une agriculture respectueuse de la santé de sa terre. et en parlant de la terre, de notre sous-sol que ses richesses nourrissent ses enfants au lieu de remplir les besaces d'une minorité. Nous devons rêver d'un pays libéré du pouvoir démoniaque de la cupidité et du matérialisme consumériste.

Plus que jamais le Cameroun a besoin que s'élève le chant de sa prière patriotique: "Seigneur accorde ton secours au beau pays que mon coeur aime...".