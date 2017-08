Cameroun: Gicam - Célestin Tawamba expose sa vision en matière de travail décent

Pour la prochaine année scolaire, on compte 81 collèges qui n'ouvriront pas leurs portes le 04 septembre… Plus »

Pour rappel le Gicam, l'un des plus importants regroupements d'entreprises du Cameroun est partenaire du Mintss en qualité de membre de la Commission nationale consultative du travail et du comité de concertation et de suivi du dialogue social.

Ce n'est pas tout. Un autre point qui entre dans le programme du Gicam est celui de faire de l'organisation patronale une structure « plus influente » capable de « faire bouger les lignes » vis-à-vis de l'Etat mais également vis-à-vis des entreprises qui doivent prendre leurs parts de responsabilité en matière de lutte contre la corruption. Et enfin, avoir un patronat comme un outil de pilotage de l'activité économique pour permettre donner des indicateurs, a relevé M. Tawamba.

La formule du nouveau président du Gicam est de faire en sorte que l'entreprise, véritable moteur de la croissance puisse créer plus d'emplois sécurisés donc décents. Car, « plus les entreprises sont fortes, solides,mieux les employeurs sont sécurisés » a indiqué Célestin Tawamba.

Le président du Gicam dit vouloir mettre en œuvre un certain nombre d'actions et de propositions, amenant l'Etat à poursuivre sa politique de création d'emplois.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.