Cameroun: Rentrée scolaire 2017/2018 - Le Minesec ferme des établissements privés

Pour la prochaine année scolaire, on compte 81 collèges qui n'ouvriront pas leurs portes le 04 septembre prochain.

Le collège Yves Plumey de Ngaoundéré dans la région de l'Adamaoua est compté parmi les établissements d'enseignements secondaires qui sont concernés par la mesure de fermeture prise par Ernest Ngalle Bibehe, le ministre des Enseignements secondaires(Minesec).

La violation des formalités légales de création et d'ouverture est l'une des raisons évoquées par le chef de ce département ministériel pour justifier la mise hors service de ces établissements privés. Ceci, à quelques jours de la rentrée scolaire. Cependant, les motifs de fermeture varient d'un établissement à l'autre.

Par exemple, le collège privé laïc Le Nil à Emana a été scellé parce que, selon les responsables du Minesec, son promoteur ne possède pas d'arrêté d'ouverture.

De plus, il a été prouvé que ledit collège cohabite depuis plusieurs mois avec une école primaire. Raison de plus pour qu'il soit fermé. De l'autre côté de la ville, au quartier Obili, les élèves du collège Champion Secondary School ne pourront plus

regagner cet établissement en septembre prochain. Sur l'arrêté du ministre, rendu public le 26 juillet dernier, on peut lire qu'il est reproché à ses dirigeants d'avoir inscrit frauduleusement par sous-traitance des candidats aux récents examens officiels.

Plus grave, lors de leurs descentes sur le terrain, des agents du Minesec ont qualifié de dangereux et de non réglementés, les locaux du collège Père Matthieu à Ekoumdoum, ce qui explique l'incrimination de cet établissement et qu'il se retrouve sur la liste de ceux qui doivent fermer leurs portes.

Au total, ce sont 81 établissements répartis dans sept régions du Cameroun qui ont été jugés illégales par le Minesec. Adamaoua (1), Est (2), Centre (28), Littoral (34), NordOuest (6), Ouest (8), Sud-Ouest (2). Un nombre supérieur à celui de l'année dernière (75 établissements).

Interrogé, Paul Jerome Nyemb, chef de la brigade nationale de contrôle des établissements privés, a tenu à rappeler les conditions à remplir pour ouvrir un établissement scolaire.

« Il faut avant tout que le promoteur déclare son intention de créer un collège. Ensuite, il doit présenter ses arguments intellectuels, financiers et infrastructurels », rappelait-il aux différents promoteurs d'établissements privés.

Jean Ernest Ngalle Bibehe appelle de ce fait à la vigilance des parents.