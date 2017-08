Afin de leurs permettre de mener à bien les activités agricoles (champs de manioc, d'arachides de maïs et de soja. L'équipement de base dont une broyeuse et un pulvérisateur.) Pour le reste Kouadio Adjoua Denise, la présidente de l'association Moyé a salué à sa juste valeur le geste du Parrain.

Et de citer les investissements massifs déjà en cours pour améliorer le quotidien des populations dudit département. Notamment la route Lolobo-N'Zéré, la route Yamoussoukro-Attiégouakro, constructions écoles primaires, notamment celles de Lolobo et Tounzuébo. Pour faire suite à ces doléances, il a au nom du premier ministre offert la somme de cinq(5) millions de F CFA à l'association.

« Votre Parrain me charge de vous dire de continuer à demeurer le fer de lance de l'union pour l'accélération des projets de développement. Il vous invite à servir de modèles d'unité pour les populations. Il vous déclare que votre action n'est pas vaine et vous n'êtes pas seules. » A-t-il poursuivi .Aux doléances égrenées pas la présidente de l'association, l'émissaire du premier ministre a indiqué que les engagements d'investissement pris par le Gouvernement à l'égard des populations seront tous satisfaits.

Selon lui, elle magnifie la solidarité comme facteur de promotion humaine et de développement communautaire. Mieux, elle partage une vision, une vocation qui pourrait se résumer en ces quelques mots : « ensemble, unis, tout devient possible ». A cet effet, il a salué l'engagement solidaire de ces femmes. Car, « par vos actions vous contribuez au renforcement de la cohésion et de la paix mais aussi et surtout à l'autonomisation des femmes, chère au Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, qui chaque année dote le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) de financements importants » .

Votre organisation est éligible à ces fonds qui devraient vous permettre de financer et développer vos projets, de renforcer votre autonomie et de vous assurer un progrès durable. (... ) Renseignez-vous auprès de nos services, pour avoir toutes les informations utiles. ». Peu avant, il a traduit la gratitude du chef du gouvernement pour le choix porté sur sa personne. Aussi, a-t-il relevé la symbolique de cette fête.

Représentant, le premier ministre, ministre du Budget Amadou Gon Coulibaly, le ministre Diarrassouba Souleymane a indiqué qu'en plus du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) dont, 300 Millions à 400 millions sont alloués aux femmes du District Autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier, dont 100 millions actuellement disponibles dans les livres de la COOPEC de Yamoussoukro, « il existe le Fonds de soutien aux femmes entrepreneurs de 5 Milliards F CFA mis en place par mon Département ministériel avec l'appui de la BACI pour financer les projets des femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire.

La cérémonie de commémoration du 6 ème anniversaire de l'association MOYE des femmes du village N'Gbêkro, localité située à 12 kilomètres de Yamoussoukro, dans le département d'Attiégouakro, le samedi 12 Août dernier , a été une tribune toute offerte à Diarrassouba Souleymane, ministre de l'Artisanat, du Commerce et de la Promotion des PME, pour inviter une fois de plus les femmes ivoiriennes à souscrire aux fonds de soutien aux femmes entrepreneurs.

