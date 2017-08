Madagascar: Taekwondo - La championne Tiavo coach de Sab-Nam

Sabotsy Namehana a déjà bénéficié de nombreux équipements tels que des « dobok », des rackets, des pao et des casques ainsi que divers protecteurs, l'an dernier par le biais de l'association Tiav'Or. « Nous avons créé cette association en 2015 à l'initiative de Tiavo afin de soutenir le club de Sabotsy Namehana. En fait, c'est elle qui a choisi d'aider ce club parmi les deux clubs qu'elle a visités lors de son passage à Madagascar en 2015 étant donné que les conditions des athlètes membres étaient moins bonnes. Et les résultats sont palpables, car ceux-ci sont plus motivés à se lancer dans cette discipline sportive. Et leur niveau a bien progressé », a exprimé Sahondra Andriamanantena, la mère de Tiavo.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.